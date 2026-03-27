劉昊然爆「違規出入陪酒KTV」！　同席男星急滅火：是私人聚會

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸28歲知名男星劉昊然因主演電影《唐人街探案》走紅，他日前才剛爆出和影后周冬雨秘婚生子，沒想到，27日又傳出違規進出「陪酒KTV」的風波，引發網友熱烈議論。

▲嚴浩翔（左起）、劉昊然和郭麒麟被爆出入陪酒KTV。（圖／翻攝自微博／時代少年團-嚴浩翔、劉昊然turbo、郭麒麟）

日前有網友指稱男團「時代少年團」成員嚴浩翔去商務KTV（有公關坐檯陪酒的KTV），並附上一段背景疑為KTV包廂的影片。雖然畫面中並未出現嚴浩翔的身影，但卻被其他眼尖網友發現對面坐著的兩名男子是郭麒麟和劉昊然。

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▲▼網友在影片中發現疑似劉昊然、郭麒麟的身影。（圖／翻攝自微博）

由於劉昊然有中國煤礦文工團在編話劇演員的身份，屬於「公務員」，按照規定來說，並不能進出商務KTV等聲色場所，因而引發極大爭議。不過，也有網友認為沒有決定性證據可以證明該地點是商務KTV。

對此，郭麒麟的團隊稍早透過官方粉絲團做出回應，澄清表示：「是朋友家私人聚會，請停止造謠傳謠！」並補充指出地點是在友人的私人別墅。而劉昊然、嚴浩翔方對此則暫無回應。

▲▼郭麒麟方澄清。（圖／翻攝自微博）