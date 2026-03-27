短今失控落水尋找寶物　楊繡惠失控操肌現場驚呼

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》本集日前到「雲林口湖鄉」，一開場主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓短今在風景如畫的椬梧滯洪池騎著腳踏車登場。適逢四月即將舉辦「天鵝湖嘉年華」，眾人也超應景現場學跳「天鵝湖」，優雅與搞笑之間只差一線之隔，畫面一度失控，讓人忍不住笑出來。

▲短今狀似溺水特別搞笑。（圖／民視提供）

現場也邀請到非常厲害得的特技表演團隊「未央」帶來震撼且高難度的三角體與立方體特技，沒想到身材健壯的表演者-未央與包子一出場，便讓短今驚呼：「裸上半身誒！」精彩的演出也使大家看的合不攏嘴，表演太精采再加上表演者身材太完美，楊繡惠失控直接上手戳表演者的胸肌，全場大笑，阿翔也被邀請上場親自體驗三角體平衡，短今則跟著挑戰旋轉特技，沒想到一轉就停不下來，現場瞬間變成大型暈船現場。

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▲楊繡惠(中)被恐怖箱驚嚇。（圖／民視提供）

籃籃接棒帶大家去看「世界上最大的蜊仔」，先以一段關於蛤蜊與蜊仔的解釋，搭配冷笑話開場，眾人隨後搭乘小木筏出海尋找蜊仔，過程中竟短今竟不慎落水，正當場面瞬間混亂，沒想到這時馬蹄蛤主題館館長曾界崇竟然直徑走向前扶起短今，幽默吐槽「水其實很淺」看呆眾人。

▲「未央」帶來震撼且高難度的三角體與立方體特技。（圖／民視提供）

原來此地水深僅到小腿根部，大家便也放心下水，當大家詢問該如何找到馬蹄蛤，館長表示：「需要仔細看！」這時籃籃竟拿出早已備好的蛙鏡給短今，瞬間笑翻眾人，大家在曾館長解說下，一邊學習一邊採集，收穫滿滿，最後更享用豐盛的蜊仔料理，與手掌同大的蜊仔不僅肉質Q談，鮮甜滋味更是讓眾人讚不絕口。值得一提的是，曾館長不僅是發現馬蹄蛤的第一人，更曾榮獲第一屆神農獎，第一站就精彩萬分。

由阿翔帶路挑戰神秘的「可以吃的化妝品」，一行人前往曾有「鰻魚王國」之稱的台灣鰻魚故鄉。鰻魚達養殖人陳錦謀準備「恐怖箱」讓大家體驗摸神秘生物，眾人輪番上陣，尖叫聲此起彼落，既刺激又好笑，錦謀大哥還豪氣放話「如果大家可以成功抓起鰻魚一分鐘，就免費請客鰻魚大餐」，讓大家瞬間燃起鬥志，雖然最終挑戰失敗，仍舊大方招待美味鰻魚料理。後由竹英姐端出多道鰻魚料理，不只鰻魚飯更有鰻魚湯、鰻魚沙拉等特色創意料理，細緻口感讓人直呼彷彿置身日本，令人回味無窮。