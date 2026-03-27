方順吉認「找不到唱歌意義」差點要引退！　新歌「遭疑唱給前妻」回應了

記者蔡琛儀／台北報導

童星出身的台語歌手方順吉，十年磨一劍推出睽違2年的全新專輯《你無資格》，同名新歌MV日前上線，方順吉在MV中唱得撕心裂肺，道出遭背叛的失望與悲傷，相當投入。

▲方順吉推出新歌〈你無資格〉。（圖／太極音樂提供）

迷惘險退出歌壇 再次從唱歌找回意義

方順吉目前除了在購物台上班，還接了不少商演，工作相當忙碌，他表示，其實上一張專輯發完後，他一度和唱片公司表示想要解約、退出歌壇，「我找不到唱歌的意義，我唱了30年，到後來就迷惘，不知為何而唱。」後來公司跟他溝通：「洪榮宏大哥到現在都還在唱，不能這麼早就退休。」更給了他新的任務，讓他去挖掘新人「為了傳承、給新人舞台，這也讓我有繼續唱的動力。」

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這次一收到新歌〈你無資格〉，他一看到歌詞忍不住笑虧：「是不是在針對我前妻？」連朋友都來問他，方順吉坦言，演唱這首歌時，確實有一部分想到前一段婚姻，但還有曾共事過的人，「他們當時事業飛黃騰達，我就被捨去，以前我就單純善良又傻，被利用、傷害、拋棄過，所以想唱出『你們不珍惜，所以沒資格擁有我』。」該曲似乎也和他先前疑遭仙人跳一事相當吻合，對此方順吉表示，此事目前已經進入偵查中。

▲▼方順吉這次造型有別於以往。（圖／太極音樂提供）

風格年輕化當台灣「GOOD」 連AI潮流都跟上

他與現在的唱片公司太極音樂已經合作11年，方順吉說，首波主打歌〈你無資格〉和過去傳統台語歌曲風不太一樣，連這次造型也跟過往不一樣，捨棄正式西裝改走韓系風格，他打趣說造型師拿GD的造型圖給他看，「我說那我就是GOOD」，MV還加入AI元素，被不少圈內好友鼓勵可能有機會入圍金曲獎。

方順吉6年前曾入圍金曲台語歌王，他直言對於拿獎還是有點想再拼拼看，也發現評審團陣容逐漸年輕化，和唱片公司討論後，認為之前都走傳統曲風，這次「玩大一點」，但也怕太過革新會流失老歌迷，因此這次發片，還是有在新舊曲風之間做出平衡。