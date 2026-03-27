演技派女星重操舊業　隔6年拍寫真受封「令和の秘宝」

▲近年以演戲為主的寺本莉緒將在4月出寫真集。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

24歲的日本女星寺本莉緒去年底換了新東家，時隔6年再推出寫真集，被封為「令和の秘宝」；令和是2019年起日本改的年號，她剛好也是在2018年的雜誌選美比賽脫穎而出，然後成為寫真偶像，同時逐漸接演多部戲劇作品。

演出過Netflix日劇《相撲聖域》與NHK晨間劇《飯糰》等，寺本莉緒最早從童裝模特兒正式踏入演藝圈，確實是以舞台劇與音樂劇起家；後來在社群上傳泳裝照瞬間爆紅，在2020年出了首本寫真集，但後來再度專心演戲。

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如今再出第二本寫真集，寺本莉緒被讚「強烈存在感也再次透過這本作鮮明展現。從自然真實的神情，到充滿力量的眼神，都捕捉了她多樣的魅力。」私下的寺本莉緒則喜歡看棒球，廣島出身的她是鯉魚隊的球迷，也擅長舞蹈、鋼琴與英語，向來以不扭捏的個性與健康鮮明的形象受到關注。



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