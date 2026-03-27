經紀人半夜「突收到林予唏一連串/ / /」！抓到嫌疑犯了…結局神展開

記者潘慧中／綜合報導

林予唏27日在社群網站語帶神秘地說，今天凌晨當所有人都已進入夢鄉時，「有人用我的帳號傳訊給我的經紀人」，直到對方起床後回覆，整起事件才被揭穿，但結局可說是可愛到神展開！

▲林予唏分享生活插曲。（圖／翻攝自Instagram／fotoallison）



根據林予唏分享的截圖顯示，該訊息由一連串密集的「///」組成，數量龐大，「長到還要存進筆記本裡面」，而且總共連續發送了三大段之多。發送時間是凌晨2點40分，當時正在睡覺的她完全不知情，「直到早上經紀人傳問號給我，這起事件才被揭發。」

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▲▼林予唏曝光嫌疑犯的照片超萌！（圖／翻攝自Instagram／fotoallison）



乍看之下以為被盜用，但林予唏隨後在文中揭開了背後的真相，她附上貓咪的照片說，「目前嫌疑人有兩位，但可惜審問未果，只能先餵飼料」，原來是調皮的毛小孩趁著她入睡時，意外踩踏手機所引發的插曲。

▲▼林予唏不敢相信貓咪傳訊息給經紀人。（圖／翻攝自Instagram／fotoallison）



事件曝光後，留言區有網友開玩笑說，或許是小貓咪大半夜覺得無聊，也需要有自己的社交時間。林予唏見狀也親自回覆，「但社交對象是經紀人？？？？到底有什麼是我不知道的」，並附上哭笑不得的表情符號，顯見她的心情。