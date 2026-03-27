堺雅人新劇「招募3千臨演」報名爆量急喊卡！劇組道歉：全部重來

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星堺雅人主演TBS電視劇《VIVANT》預計今年內播出，近日透過大動作公開招募臨時演員，居然一口氣要招募3000人拍大場面。沒想到招募狀況超出預期，劇組臨時喊卡，之前報名全數作廢，除了發表道歉聲明，並且重新公告召募方式。

▲堺雅人主演日劇《VIVANT》續集將於年內播出，近日公開招募3千臨演，掀起轟動。（圖／翻攝自X）

日劇臨演一口氣招募3000人已經相當少見，沒想到報名盛況還超出預期！原本埼玉縣行田市透過官方X帳號公開招募臨時演員，而且參與拍攝沒有酬勞，參加民眾必須自己準備服裝、負擔交通費，但是可以獲得電視台致贈的紀念品。公告詳細提及男女各需要1500人、共3000人的「弔唁賓客」，當時要求應徵者以指定信箱寄送資料，主旨為「應徵行田市臨演」，並填寫姓名、年齡、性別、身高、服裝尺寸、鞋子尺寸等，還要附上臉部照片，該則貼文瞬間引發轟動，超過550萬次觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料《VIVANT》官方X帳號突然宣布更改招募方式，「針對5月1日埼玉縣行田市拍攝的臨時演員招募，感謝大家踴躍報名，遠超預期」，並以「重要通知與請求」為題表示：「為了讓報名流程更順暢並確保公平審核，將緊急改為透過新設的報名表單進行。」原先已經報名的郵件以及提供的個人資料全數作廢，對於造成民眾不便也致上歉意。

▲劇組發公告道歉，民眾報名當臨演太踴躍，報名一度全數作廢，劇組發文道歉，將重製報名表單。（圖／翻攝自X）

行田市也同步發出提醒，呼籲民眾留意報名方式變更，避免影響參與權益。《VIVANT》於2023年播出時在日本掀起高收視，續集拍攝也引發高度關注，外界也更加期待續集播出。