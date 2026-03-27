超市逛一半「推車突被清空」悲劇了！袁艾菲結帳氣到摔東西：超靠X

記者潘慧中／綜合報導

袁艾菲最近和老公一起飛去美國遊玩，時常透過社群分享異鄉點滴。不料，她稍早在當地超市逛到一半，突然發生一件「超級靠杯的悲劇」，讓她當場氣到胸口超鬱悶。

▲袁艾菲在美國逛超市發生悲劇。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



袁艾菲27日在Instagram限時動態透露，她當時已經在超市裡認真逛了兩、三個小時，每件商品都仔細檢查過有效期限。她原本使用手提籃，後來老公建議將提籃放在推車裡以免太重，兩人便將推車暫置於超市某處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼袁艾菲最近和老公一起飛去美國遊玩。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

沒想到因為逛得太久、太投入，疏忽了對推車的「關心」，等到要結帳時才發現，店員疑似以為推車無人使用，竟將裡面所有的東西全部拿回架上歸位。看著空空如也的推車，袁艾菲坦言「一瞬間我真的超級生氣」！

袁艾菲形容自己當時氣到胸口超鬱悶，甚至想在超市裡來一場「馬景濤式的仰天長嘯」，內心非常想要躺在地上耍賴大哭，但最後還是憑藉理智忍住了。

▲袁艾菲冷靜下來後有反省自己。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



在憤怒的情緒尚未平復時，袁艾菲坦承隨後在自助結帳時，甚至氣到是用「摔」的來發洩不滿。不過，隨著冷靜下來後，她也開始思考「這整件事我自己也該負責任的地方」，不該將推車長時間放著不理。