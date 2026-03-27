記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體Snow Man成員佐久間大介首度以主演身份來到台灣宣傳電影《舞林殺手》，27日在台參加記者會，他親切以中文打招呼：「大家好，我是Snow Man的佐久間大介，請多多關照。」過去學過中文，現場突然燈暗，他還即興用中文唱「生日快樂」，逗笑所有人。而他雖是出道後首度訪台，但其實18年前曾經以嵐的伴舞來到台灣，這次經過台北小巨蛋時，令他激動不已。

▲Snow Man佐久間大介來台宣傳電影《舞林殺手》。（圖／記者黃克翔攝）



佐久間大介過去曾經學過中文，對於發音不陌生，27日記者會上各種問候語信手捻來，被稱讚中文很好，他則害羞搖搖手表示「沒有啦」。這次3度合作日本金獎導演內田英治，他致謝：「導演非常照顧我，讚許我的演技，第一次擔任主演很高興，在演動作戲的時候，因為我的動作太快了，導演有叮嚀我演慢一點。」

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▲佐久間大介18年前曾經以伴舞身份來台。（圖／記者黃克翔攝）



此趟訪台，佐久間大介已經先參加電影見面會，「昨天直接跟台灣粉絲見面很開心，之前在演唱會上，常常可以看到台灣粉絲拿著自己是台灣來的扇子，這次一口氣見到這麼多台灣粉絲，而且還可以當面見到大家、感受到大家的熱情，我很開心。」

事實上，佐久間大介並非第一次訪台，他回憶起18年前以嵐的伴舞登台的青澀記憶，「那時候我已經站過台北小巨蛋的舞台，所以這次車子經過小巨蛋的時候，我非常嗨，因為那是我站過的舞台！」

▲佐久間大介希望還有機會來台見粉絲。（圖／記者黃克翔攝）



記者會尾聲，佐久間大介再次表達滿滿謝意，「我真的非常開心來到台灣，很開心可以直接見到台灣粉絲，這次是我最開心的事，我相信還有很多台灣粉絲是我沒辦法見到的，希望接下來還有更多機會與大家見面，不論是演唱會或其他形式，然後也請大家多多報導Snow Man，還有這部片即將上映，是部精彩、感人催淚的電影，希望票房在台灣有好的表現，也希望記者們相聚一場多多報導。」電影4月2日上映。