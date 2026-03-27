史無前例創舉！麋先生宣布在高雄輕軌旁「搭帳篷開馬戲團演唱會」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生宣布升級打造「大馬戲團CircUs Max」演唱會，將於5月1、2、3、9、10日在高雄輕軌夢時代站旁開唱，更創下先例，首度以「全帳篷」形式搭建專屬演唱會場域，從舞台到觀眾席全面重構，直接把巡演概念實體化，話題一出立刻引爆討論。

▲麋先生近年人氣超旺。（圖／相信音樂提供）

延續「馬戲團運動CircUs」世界巡演熱潮，麋先生先後攻下台北小巨蛋、高雄巨蛋，如今再突破規模極限，攜手FOCASA馬戲團跨界合作，打造沉浸式嘉年華舞台。團員坦言從場地選址到搭建，全是從零開始，光場勘就耗時半年，幾乎每一步都是未知挑戰。

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這個瘋狂計畫其實早在最初會議就曾被提出，「乾脆自己蓋一座馬戲團」從玩笑變現實。主唱聖皓直言，正因為沒人做過才更有趣，「一切都是未知，反而覺得很好玩。從台北小巨蛋一路走到2026年5月，終於將這個想像具體落地，既感動也興奮。」日前團員一起替貝斯手以諾慶生時，他也許下最實際的生日願望：「希望演出一切順利完成。」

▲麋先生打造「全帳篷」式馬戲團演唱會。（圖／相信音樂提供）

為貼近主題，他們更親自走進真正的馬戲團取經，近距離感受奇幻氛圍，卻也發現音樂與馬戲的結合並不簡單。如何融合搖滾與馬戲元素成最大看點，團員賣關子說：「一定要到現場看。」為整場演出埋下最神秘伏筆。