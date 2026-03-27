林俊傑迎45歲慶生照不見女友！　剛認愛小21歲七七…生日願望曝

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王林俊傑（JJ）迎來45歲生日，27日在社群平台曬出與團隊好友歡聚的慶生照，氣氛熱烈。然而，他去年底高調認愛小21歲的女友七七（Annalisa），這次卻不在合照中，對比先前在母親壽宴大方合影的放閃舉動，此次的慶生照再度引發網友揣測。

▲林俊傑迎45歲生日。（圖／翻攝自微博）

據公開的照片中，林俊傑先曬出一張單獨入鏡的慶生照，生日派對現場準備了極其豐盛的美食，長桌上擺滿了披薩、焗烤盤、牛排、新鮮沙拉及水果拼盤。他身穿簡約黑色Polo衫、頭戴黑色棒球帽，對著鏡頭攤開雙手露出招牌酒窩笑容，前方擺放著插好蠟燭的精緻巧克力蛋糕。另一張大合照與9位男女工作夥伴、好友圍繞在美食桌前，他站在中央雙手比讚，身旁好友則分別比出指向壽星或YA的手勢，他微笑雙手比讚，PO文：「祝我生日快樂。45歲，希望今年一切順利，心情平靜、身體健康、世界和平，也願創意源源不絕。」

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▲林俊傑慶生曬大合照，不見小21歲女友七七引發網友揣測。（圖／翻攝自微博）

林俊傑與七七的戀情於2025年12月底正式公開，當時他特別在母親壽宴上帶女友露面，被外界視為好事將近。慶生照女友缺席，網友留言「也有可能是七七拍的照啊」、「不出現也不代表分手了吧」，更有人推測「上次滿城風雨，這次還是謹慎了」。