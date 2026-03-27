記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS睽違3年9個月回歸樂壇，成員RM、Suga近日到前輩Epik High節目上作客，有趣的是，他們與Epik High有私交，過去Tablo的女兒Haru為了做學校功課，親自訪問Suga，並在作業本寫下「資料來源是Suga本人」，卻被老師打槍「這樣不行要寫出處」，Haru只好拿出自己與Suga的合照，讓老師當場啞口無言，互動超好笑。

▼▲Haru寫作業問本人，人脈超狂。（圖／翻攝自YouTube）



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Tablo近日在節目上透露，女兒Haru學校的作業要寫關於BTS的報告，於是女兒趁著他與Suga有工作的時候親自到場，直到拍攝結束後，Haru才湊上去提問「你的血型是什麼」、「你喜歡什麼食物」，並把Suga的回答寫在作業上，逗趣地標註「資料出處是Suga本人」。

▲Haru寫學校作業，出處寫「Suga本人」。（圖／翻攝自YouTube）



爆笑的是，老師看到Haru的作業後糾正，要像寫論文一樣，標明資料出處源於哪個網站，沒想到，Haru直白回答「我是真的去問了Suga叔叔本人」，隨後Haru秀出自己與Suga的合照，讓老師哭笑不得回應「認證！」全場笑翻。