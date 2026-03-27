記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，擁有32D的火辣身材，因而獲封「中職最正MC」的稱號。不時會分享生活點滴的她，27日突然在社群網站上傳一張襪子染血的照片，頓時讓粉絲看了好緊張。

▲艾融亮麗現身。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



艾融27日為了工作，一早就搭乘高鐵前往嘉義的幼兒園，只見她紮起一頭清爽的高馬尾，穿著啦啦隊低胸背心，豐滿上圍呼之欲出，搭配紫色的高腰百褶短裙，完美襯托出勻稱長腿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼艾融今天去嘉義工作。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413、leopardgirls_official）



不巧的是，今天剛好是艾融的生理期，上工不久後突然感覺到「生理期爆量」，而且表演到一半就發現「初四了」，經血已經不小心滴下白襪，但她依然敬業地完成演出。

▲艾融腳踝附近的白襪不小心滴到血。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



事實上，艾融雖然外型亮麗，卻有網友批評過她嘴巴超大，「說我笑到裂開。」對此，她曾表示其實很喜歡自己的嘴巴，有時聽到負面評論難免暴走，當下只能立刻打電話跟朋友抱怨，不開心的情緒就會慢慢拋諸腦後。