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許瑋甯升格當老闆！首波名單「霸氣簽下李沐」　4女神組火女軍團戰力曝

記者蕭采薇／台北報導

金鐘視后許瑋甯事業再創巔峰，不僅在螢光幕前大放異彩，如今更無預警解鎖全新身分！她在去年低調創立了「時間軸製作所」，正式跨足影視製作與藝人經紀領域。27日官方重磅公開了首波簽約藝人名單，直接將台北電影獎影后陽靚、金鐘最具潛力新人李沐，以及曾入圍金馬最佳新演員的怪物新人湯詠絮網羅旗下。

▲「時間軸製作所」四位演技女神齊聚拍攝形象照，（左起）李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮。（圖／時間軸製作所提供）

▲「時間軸製作所」四位演技女神齊聚拍攝形象照，（左起）李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮。（圖／時間軸製作所提供）

四位擁有超強實力的女神日前首度同框拍攝形象大片，全黑的酷帥打扮展現出爆棚氣場，準備在演藝圈掀起一陣旋風。

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4女神合體狂攬7座大獎！「火象family」默契爆表

談起新公司的命名由來，許瑋甯充滿哲理地分享，因為自己習慣踏實地感受生命裡的每一個瞬間，但身為一名演員，又得隨著角色的歷程去做出抉擇，因此她認為：「時間讓一切充滿變化和可能性，過去、現在和未來交錯影響，都是獨一無二的存在。」

▲「時間軸製作所」四位演技女神齊聚拍攝形象照，（左起）李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮。（圖／時間軸製作所提供）

▲（左起）李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮，如今成為「一家人」。（圖／時間軸製作所提供）

這次「時間軸製作所」一字排開的陣容堪稱核彈級，許瑋甯領軍陽靚、李沐與湯詠絮，四人加總起來竟高達20次入圍金鐘、金馬與北影的驚人紀錄，並成功抱回7座大獎，含金量簡直破表。

日前這四位實力派女星首度合體拍攝形象照，許瑋甯更是親力親為，從整體的妝髮定調到拍攝時的創意與動作指導都嚴格把關。

▲「時間軸製作所」四位演技女神齊聚拍攝形象照，（左起）李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮。（圖／時間軸製作所提供）

▲「許瑋甯升格老闆後馬不停蹄，衝刺演員事業之餘，也肩負帶領夥伴一起邁進的目標。（圖／時間軸製作所提供）

有趣的是，雖然大家相識的長短不一，卻有著不可思議的奇妙緣分。團隊驚喜發現四人全都是熱情如火的「火女」，除了李沐是射手座之外，其餘三位皆是8月出生的獅子座。這組「火象family」湊在一起不僅毫無隔閡，一拍即合的默契更是好到沒話說。

親自挑選最強戰友！霸氣喊話：沒有對手只有夥伴

這次親自挑選的三位神隊友，其實都與許瑋甯有著深厚淵源。她與陽靚早在11年前就相識，後來又在口碑國片《當男人戀愛時》中再度同台，許瑋甯大讚對方總是默默耕耘，是個能將角色發揮到極致的優秀演員。

而與李沐則是在懸疑神劇《誰是被害者》中結下不解之緣，看著她從青澀女孩一路蛻變，許瑋甯忍不住誇讚她「心的核心很穩定」；至於年紀最輕的「忙內」湯詠絮，初次躍上大銀幕就憑藉《莎莉》雙雙強勢問鼎金馬與北影，許瑋甯充滿驕傲地說：「這些女生們的力量都是從內在挖掘出來，也是她們身為好演員的亮點跟優點！」

▲「時間軸製作所」四位演技女神齊聚拍攝形象照，（左起）李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮。（圖／時間軸製作所提供）

▲李沐加入「時間軸製作所」，興奮期許自己活在當下。（圖／時間軸製作所提供）

目前許瑋甯正蠟燭兩頭燒，一邊趕拍全新電影《至少還有月光》，一邊還要扛起帶領公司團隊的重責大任。從單純的演員躍升為經紀公司CEO，她坦言這個轉變非同小可，過去只要專注於自己的表演，現在則要為了旗下藝人的未來打拚，讓她忍不住笑嘆真的忙到「腦子會沒有空檔」。

不過她也甘之如飴地表示：「一直想著能為她們多做些什麼，希望讓每個人都能遇到自己想要的角色，心無旁鶩好好工作！」她將這份壓力轉化為動力，形容「每天都是全新挑戰」。

▲「時間軸製作所」四位演技女神齊聚拍攝形象照，（左起）李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮。（圖／時間軸製作所提供）

▲影后陽靚近期常扮演職人角色，如今加入新東家，感性表示「會好好享受每一刻」。（圖／時間軸製作所提供）

加入新東家　三位女星充滿期待

對於加入這個強大的新東家，三位女星也充滿期待。期許自己能「活在當下」的李沐，今年不僅有電影《黑潮》與影集《微醺大飯店1980s》即將問世，後續還有兩部劇集蓄勢待發；近年屢屢透過職人角色為社會發聲的陽靚，感性地許下心願：「我會好好享受每一刻。」

▲「時間軸製作所」四位演技女神齊聚拍攝形象照，（左起）李沐、陽靚、許瑋甯及湯詠絮。（圖／時間軸製作所提供）

▲湯詠絮身為「時間軸製作所」的「忙內」，初登大銀幕演技就獲入圍肯定。（圖／時間軸製作所提供）

而老么湯詠絮則滿懷感激地說：「謝謝老闆相信我，持續和各位姐姐們多學習，一起成長。」身為大家長的許瑋甯則溫暖勉勵所有人不要畫地自限，感性道出：「希望我們成為彼此並行未來的支柱。沒有對錯，只有溝通；沒有對手，只有夥伴！」更多「時間軸製作所」消息，可鎖定官方社群。

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許瑋甯李沐陽靚湯詠絮

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