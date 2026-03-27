球星尪年薪剛大砍1200萬！偶像妻「砸百萬辦員旅」包棟豪奢行程曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星板野友美曾是偶像女團AKB48的人氣成員，在2021年嫁給職棒球星，也就是養樂多燕子隊的投手高橋奎二，婚後除了育兒還成為企業家，經營自創品牌。她與老公入住月租200萬日圓（約台幣40萬元）的豪宅，由於老公年薪大減，她豪奢生活不受影響，近日砸百萬包棟舉辦員工旅遊，再度引發日網熱議。

▲板野友美與職棒球星高橋奎二結婚，婚後育兒同時開創品牌成為企業家。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FLASH》報導，板野友美近日在YouTube公開員工旅遊影片，經紀公司相關人士透露，她帶員工前去位於靜岡縣伊豆市的溫泉旅館「落合樓」，旅館創立於1874年，是登錄有形文化財，承襲明治7年以來歷史的老字號旅館，且連續兩年獲得米其林星鑰肯定，一行人包棟2024年12月開幕的別墅「石楠花」，影片中她介紹了寬敞豪華的館內設施，最令人震驚的則是住宿費。

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▲板野友美砸百萬辦員工旅遊。（圖／翻攝自YouTube）

知情人士透露，該旅館的包棟方案是兩人一泊二食含稅66萬日圓（約台幣13萬元），如果增加人數，每人需追加約6萬日圓（約台幣1.2萬元）。板野友美與8名員工同行，總費用推測將近砸下100萬日圓（約台幣20萬元）。她和員工一起享受三溫暖，還包場露天溫泉，過程中還為員工慶生，送上價值約30萬日圓（約台幣6萬元）的Balenciaga（巴黎世家）精品後背包，現場氣氛嗨到最高點。

▲板野友美帶員工包棟入住別墅。（圖／翻攝自YouTube）

板野友美近年頻頻分享自己的豪奢生活，除了入住月租超過200萬日圓的豪宅，還擁有價值近千萬日圓的名車，都讓她的「社長形象」備受關注。然而她的球星老公高橋奎二2026年年薪約4600萬日圓（約台幣920萬元），比起前一年減少了1200萬日圓（約台幣240萬元），因此外界也質疑她的消費力，是否帶給老公壓力，出現不少同情聲浪。

▲板野友美送員工名牌包。（圖／翻攝自YouTube）

另一派網友認為，能夠支撐如此高額支出的前提，應該是公司本身具備相當獲利能力，「如果花這麼多錢在員工旅遊上，代表利潤應該相當可觀」，也有人提醒，像高價精品禮物恐被視為薪資性質，可能涉及課稅問題，呼籲應妥善處理稅務。也有人持續質疑板野友美過度鋪張，「就算有錢，也不一定要用來維持這種華麗形象」，認為應提升財務規劃能力，甚至有人直言「看起來像是在炫富」。