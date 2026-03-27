星二代女星攜手天后媽李翊君　王敏淳首度獻音樂作品

記者許逸群／台北報導

實力派演員檢場與情歌天后李翊君的女兒王敏淳（香奈兒），近日獲邀擔任科學玩具的品牌大使。日前在新品發布會上，王敏淳不僅以大使身分出席，更與身為情歌天后的母親李翊君，攜手完成首度音樂合作，演唱品牌歌曲《一起走下去》，並在現場與眾人合唱，傳遞品牌精神與願景。

▲王敏淳近日獲邀擔任科學玩具的品牌大使。（圖／寶工Pro'sKit提供）

這首品牌歌曲《一起走下去》不僅是該品牌的35週年的紀念，更是李翊君與王敏淳母女的首度音樂作品。王敏淳分享，母女倆在製作過程中溝通順暢，能直接表達意見，快速達成共識。李翊君也表示合作愉快，女兒在音樂上的靈感讓歌曲迅速完成。

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此外，王敏淳也積極參與品牌的「希望工程」公益計畫。該計畫為期三年，旨在為偏鄉學校挹注教育資源，提供教學設備、深化課程內容，並推動實作學習。王敏淳親自將學習資源帶至新北市坪林實驗國中，陪伴學童探索科學樂趣，並參與教室的打掃與佈置。

▲檢場與李翊君陪同女兒王敏淳出席品牌活動。（圖／寶工Pro'sKit提供）

事實上，這是王敏淳連續第二年參與該品牌活動，父母檢場與李翊君也一同現身支持。她透露近期剛完成一部戲劇作品，目前正投入外景主持工作，擔任《食尚玩家天菜就醬吃》的主持人，她認為這份工作新奇有趣，如同將玩樂視為工作，讓她感到更快樂。