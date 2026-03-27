路邊突被抓去推銷！《黑澀會》女星「機智反問1句話」對方秒無言

記者潘慧中／綜合報導

鄭靚歆從《我愛黑澀會》出道，不時會分享生活點滴的她，26日在社群網站寫下當天在路邊遇到的「鬼故事」，讓粉絲捏了一把冷汗，以為她遭遇了危險。

▲鄭靚歆分享在路邊遇到的「鬼故事」。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）



「剛剛被路人抓去說要訪問我幾個問題」，對方還不斷誇讚鄭靚歆皮膚很好，甚至直接詢問她是否有整形。當她坦承已經30歲時，「他們都嚇到說看不出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在得知鄭靚歆的真實年紀後，對方緊接著追問平常洗臉、保養的方式，不料，當她大方分享只是簡單用清水洗臉時，對方竟開始推銷自家的洗臉產品、強調「用了會更好」。

▲▼鄭靚歆機智反問一句話才逼退推銷員。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）



對此，鄭靚歆當場霸氣拒絕，並且機智反問：「你們剛剛不是都嚇到看不出我的年紀？」 這讓推銷員一度語塞，只能勉強辯稱「還是會慢慢變老」。

面對推銷員以「衰老」為由的說詞，鄭靚歆堅稱自己「接受皺紋也接受變老」，充滿自信的回答，瞬間堵上對方的嘴，「他們就很無言，最後放我出去。」