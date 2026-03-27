17歲就出道「曾累到罹血尿」　樂壇漂亮寶貝震撼宣布：不會再開演唱會

記者蔡琛儀／台北報導

「樂壇漂亮寶貝」王瑞霞將登上高雄流行音樂中心《2026真愛秀．藍寶石大歌廳》，擔任5月10日嘉賓，這場遲來的初登場格外有意義，她更以演唱會規格備戰，預告端出〈絕情雨〉等經典金曲，她也說：「辦很演唱會很辛苦，往後應該沒有機會了，所以藍寶石這個演唱會，大家一定要來聽我唱歌哦！」

▲王瑞霞有「漂亮寶貝」封號。（圖／高雄流行音樂中心提供）

回憶過往拼命作秀，她坦言曾連續趕場導致身體嚴重透支，不僅唱到聲音沙啞、手發抖，甚至因無法正常吃飯喝水引發膀胱發炎、出現血尿，讓她一度擔心失去歌唱能力，從此開始重視健康，「最重要是吃飽、睡好、水喝夠，就能保持身心健康！」成為如今維持狀態的關鍵。

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17歲出道的她，以苦情唱腔闖出一片天，〈絕情雨〉更成為工地秀必唱神曲，象徵「水帶財」，讓她跑遍各大秀場。儘管當年因苦情風格，無法走歌廳載歌載舞路線，卻意外在工地秀累積高人氣，奠定歌壇地位。

▲▼王瑞霞、張秀卿將在藍寶石大歌廳合作。（圖／高雄流行音樂中心提供）

而一段難忘往事也始終放在心中，她曾收過一位伯伯給的200元紅包，事後卻發現對方靠撿回收維生，讓她當場紅了眼眶。這份微小卻真誠的支持，成為她撐過低潮的重要力量。

這次登上藍寶石，她也將與超過35年交情的好姐妹張秀卿再度同台，預告帶來歌中劇橋段。王瑞霞開玩笑說：「當年第一次張秀卿的穿著實在有點『俗』，瀏海就是像用鍋蓋剪的，還有兩條麻花辮！」張秀卿則戲稱王瑞霞為「憨霞」，原來去年王瑞霞辦演唱會時，張秀卿特別瞞著她去現場，還偷跑到台上當合音，王瑞霞竟完全沒發現，讓她忍不住笑說：「這個憨霞厚！真的是憨霞內！」