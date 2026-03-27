廖思惟孩子爸「非富二代」在陸劇跑龍套！　孫芸芸現身香港洩心情

記者陳芊秀／綜合報導

「台灣第一名媛」孫芸芸的26歲長女廖思惟近日傳出未婚生子，更有網友加碼爆料孩子生父並非傳聞的富二代，而是在澳洲擔任銷售員、在陸劇演跑龍套角色的男子。面對外界傳聞，孫芸芸近日被目擊現身香港會展中心，面露笑容，心情完全未受豪門家務事影響。

▲女兒廖思惟未婚生娃，媽媽孫芸芸全力支持。（圖／翻攝自IG）

香港會展巧遇孫芸芸

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社群曝光的照片中，孫芸芸身穿黑色寬鬆大衣，腳踩白色休閒鞋，背著黑色大包包，展現一貫的低調私服時尚。她面帶笑容與范姜素貞、鍾鎮濤相見歡，三人似乎是在會展中心巧遇，正停下腳步「有說有笑」地交談。而且她笑容滿滿看起來心情愉悅。

▲孫芸芸現身香港，與范姜素貞、鍾鎮濤相見歡。（圖／翻攝自小紅書）

生父身分疑雲：從富二代到跑龍套銷售員

廖思惟未婚生娃傳聞鬧得沸沸揚揚。據傳她在留學期間與一名華人交往並懷孕，最終決定生下孩子，獲得媽媽孫芸芸飛往澳洲全力陪產支持。隨後，一名自稱孩子父親的男子曾發文坦言兩人已於一年前分開，並貼出多張孕期合照，但該文隨即刪除。

緊接著又有網友爆料，孩子生父並非富二代，而是在澳洲當銷售員，甚至曾在陸劇跑龍套，家境與廖家相比天差地別。儘管網路謠言紛飛，孫芸芸在香港現身時，神情輕鬆自在，目擊網友更讚本人看起來比照片年輕。