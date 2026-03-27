曹雅雯回故鄉初戀曝光　驚人髮型現身令人鼻酸

記者葉文正／台北報導

台語實境綜藝秀《黑白威廉Fighting》，主持群由綜藝鬼才沈玉琳攜手夏語心、林育品（阿喜）和海產一同主持，每集走訪不同藝人的故鄉，聊聊童年、享受美食等，第四集來到台語金曲歌后曹雅雯從小長大的地方臺南歸仁，曹雅雯好人緣回到歸仁，鄰居和攤商都熱情款待歡迎回家，讓曹雅雯感動到哽咽。

▲夏語心(左起)、曹雅雯、沈玉琳，大啖羊肉湯。（圖／公視台語台）

這次來到台南歸仁，阿喜說：「網友說歸仁是美食沙漠，在歸仁工作都瘦了。」曹雅雯一聽馬上反駁，誰說歸仁沒有東西吃的，我小時候可是吃得胖胖的，時隔20年再回到歸仁，曹雅雯帶大家去吃歸仁美食，證明網友說的不是真的。曹雅雯帶大家到歸仁市場吃臺北吃不到的煎粿，還介紹除了牛肉湯以外也很值得喝的羊肉湯，帶大家用吸管大口吸骨隨，最後還到老家巷口麵攤，吃媽媽最愛的那一味，享用美食到一半鄰居默默遞紙條給曹雅雯，寫上「一切順利，加油。」還問候家人近況，讓曹雅雯紅了眼眶，感動到哽咽不語。

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▲曹雅雯回母校重溫跳鼓陣。（圖／公視台語台）

大飽口福後，主持群跟著從幼兒園到大學都在臺南讀書的曹雅雯，一起回到母校，在車程途中，沈玉琳問：「為什麼換髮型，留這麼特別的髮型?」曹雅雯說：「因為當時想陪伴對抗病魔的爸爸，所以剪跟爸爸一樣的髮型。」當大家都感到很溫馨時，沈玉琳馬上破壞氣氛說：「這髮型很適合妳，也很適合去當兵。」讓溫馨氣氛秒消失。

▲沈玉琳(右)與海產。（圖／公視台語台）

回到母校國小老師表示，曹雅雯從小就多才多藝，節奏感很好，所以讓她揹鼓跳鼓陣控制節奏，除了揹鼓曹雅雯還是民俗團舉龍頭的，回憶起過往點滴曹雅雯說:「唱歌是小時候阿公教的，但發現我有音樂天分是國小老師發覺的，還教我吹直笛。」這些她都銘記在心，希望老師能覺得教過她很榮幸，老師說：「很榮幸很光榮！」曹雅雯更爆料自己情竇初開的故事，跟初戀男友牽牽小手，從國小開始交換日記到高中，最終因高中不同校而分開。

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