48歲黃曉明考博士落榜！堅持再考「跟家族背景有關」：喜歡折磨自己

記者潘慧中／綜合報導

黃曉明近日受邀前往香港參加馬拉松活動時坦言，去年曾經報考博士班，雖然未獲錄取，但他今年會再挑戰一次，至於想進一步升學的原因，其實和他的家族背景有關。

▲黃曉明考博士班落榜。（圖／翻攝自微博／黃曉明）



黃曉明向港媒透露，去年曾報考上海戲劇學院的「藝術管理／戲劇策劃」博士班，雖然並未被錄取，但他預告今年將會捲土重來，「希望有天考上，因家中沒有人是博士，盼成為家中第一個博士，喜歡去做的事就能堅持，我喜歡折磨自己。」

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對於演藝工作，黃曉明現在也有一套堅持。他透露今年暫時沒有接演新戲，主因是想等待真正令他心動的角色與劇本，「我20幾歲時不是這樣，總覺得要找些事去做，現在不會，不同年紀心態不同。」

▲黃曉明對於學業和工作都有所堅持。（圖／翻攝自微博／黃曉明）



黃曉明也以跑馬拉松比喻人生，「有些人跑不動都要跑，有些人跑到一半想休息後再跑，也不一定要跑到最後才是贏家，現在是我人生中最放鬆的時候，只要自己舒服和開心，就是人生贏家。」私底下的他也積極實踐健康生活，平時還會約好友黃子韜和王鶴棣一起健身。