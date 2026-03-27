楊乃文遭裸身粉絲當眾告白！　認了有看到...直率回應了

記者蔡琛儀／台北報導

「2026東浪嘉年華」最終卡司公開，楊乃文、周湯豪確定回歸，5月16、17日將在台東杉原灣開趴。楊乃文將再度與宇宙人同台合作，卻透露想打沙灘排球；周湯豪誓言要把現場搞成超大的Beach Party（沙灘派對）。

▲▼楊乃文、周湯豪出席2026東浪嘉年華。（圖／三立提供）

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楊乃文對台東情有獨鍾，回憶去年演出仍覺得天氣與海景令人放鬆，這次舞台更貼近海岸，氛圍再升級。她難得鬆口想挑戰沙灘排球，笑稱學生時期就愛打排球，但最終行程可能還是「看海放空」。而楊乃文過去在台東演出曾遇粉絲裸身告白，她笑稱：「我有看到，但沒有嚇到，現場本來就會發生很多奇怪又可愛的事。」

周湯豪則坦言台東總能帶來創作靈感，過去克服懼高症搭熱氣球，如今更想回歸簡單節奏，品嚐在地美食、四處走走充電。他也預告這次歌單將全面翻新，挑選上次沒唱過的歌曲，誓言讓觀眾從頭嗨到尾。

一連兩天的「2026東浪嘉年華」5月16、17日將在台東杉原灣舉行，精彩的沙灘音樂會演出歌手包括沈文程、孫淑媚、楊乃文，以及周湯豪、安心亞、李英宏、麋先生、宇宙人、理想混蛋、ØZI、Karencici、someshiit山姆、公館青少年Ｍ並首度邀請泰國樂團Slapkiss來台