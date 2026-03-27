丫頭去韓國夜店「突遭拉進包廂」！狂遇帥哥搭訕：在台灣不可能體驗到

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）最近上節目分享韓國旅遊攻略，除了推薦梨泰院的夜店，「超級多帥哥」，她更自爆瘋狂被搭訕，還一度被拉進包廂。正當現場來賓與主持人擔心人身安全時，她的臉上不僅沒有驚恐，反而語帶興奮地描述這段經歷。

▲▼丫頭去韓國夜店一直被搭訕。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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聽到阿Ken說在當地夜店，女生有時候會被男生拉進包廂時，丫頭興奮直呼「很好玩欸」，接著解釋因為在台灣的時候，她不可能有這種體驗，至於好玩的點，她則笑回：「就是體驗有人要你的那種感覺。」

▲▼丫頭曾被拉進包廂。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



身為副業女王的丫頭表示，平常在台灣，「我是開包廂的人」，還要忙著招待朋友，直到在韓國的夜店，「才會享受是妹子、被撩（的感覺）。」

▲丫頭苦笑地說，她在台灣是開包廂的人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



最後，丫頭表示在韓國這種拉包廂的舉動雖然很正常，「妳不想要，就拒絕就好，對方也不會硬強迫妳」，但仍需要注意安全，最好是跟著一群熟識的朋友集體行動。