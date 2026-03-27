雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了…網氣：有什麼不能看

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逐玉》昨日（26）推出超前點播大結局，透過付費可以一口氣追完最後4集，然而，最令追劇觀眾期待的「圓房戲」竟遭到刪減，關鍵的親密鏡頭與台詞完全消失，引發陸網強烈不滿：「有什麼是我們觀眾不能看的？」

▲《逐玉》推出付費搶先看大結局，網友發現親密戲遭刪減。（圖／翻攝自微博）

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鑽出被窩、親耳垂全遭「一剪沒」

根據網友流出的未刪減版影片與對比正式播出版，原本劇情描述謝征遭下催情香中毒，長玉為救夫婿兩人圓房，事後有一段「鑽出被窩」的過程，謝征親吻長玉耳垂，被長玉問「藥性還沒解？」一連串親密互動將近40秒，在正式播出的版本全被刪除，僅播出握手特寫與貼身相靠的床戲場面。而《逐玉》在3月22日遭不明人士洩漏全集內容，官方微博發聲明痛斥侵權，網友對比正式播出版，盜版卻有出現親密鏡頭。

▲陸網瘋傳影片，謝征床上親吻長玉耳垂的鏡頭被剪光。（圖／翻攝自微博）

網友集體心碎

陸網進一步發現，圓房戲前的台詞也有部分刪除。眾人留言議論「正片刪了鑽出被窩的過程和親耳朵那段，有什麼是我們觀眾不能看的啊」 、「這又沒有漏點（露點），什麼都沒露，這有什麼好刪的，真的是，大清都亡了多少年了」。更有人直言「只想說盜版就是生活」、「有那麼一瞬間感謝洩露版」、 「真的是背刺我們這些開超點的」 、「氣死，就為了等這段結果刪了」 、「拍得這麽好，刪刪刪，就知道刪，刪了也全網都是」 。同時仍有人抱持期待「劇組能不能把未刪減放出來」。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）