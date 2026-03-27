節目遭剪剩10秒！《RM》宋智孝突證實「休息」：需要重整的時間

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星宋智孝是節目《Running Man》的固定班底，但她近來遭到節目大刪鏡頭，90分鐘的節目剪剩10秒，令觀眾錯愕不已。沒想到，節目爭議還沒結束，她的YouTube突然在26日證實即將停更，「本週的頻道需要進行重新整裝的時間，因此會稍作休息。」

▲宋智孝證實停更一次。（圖／翻攝自YouTube）



宋智孝透過YouTube與粉絲交流日常生活，沒想到，26日突然傳來停更的消息，公告內容表示，宋智孝正在努力準備新的挑戰，「我會用更有趣的影片來回報大家的等待，再稍微等一下喔。」

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▲宋智孝坦言「需要重整的時間」。（圖／翻攝自YouTube）



雖然要停更一週，但宋智孝在內文釋出劇透，「為了因為停更消息而感到可惜的訂閱者們，先送上劇透，智孝的嶄新挑戰第一彈，究竟我會是怎樣的面貌，請多多期待，我們馬上就會再見面！」

▲宋智孝近來在《Running Man》被大量刪減鏡頭掀起爭議。（圖／翻攝自宋智孝IG）



雖只是YouTube停更，但宋智孝突然表示要「休息」，也讓粉絲不捨留言「我會等你」、「更期待下週了」、「好險還有劇透照」。