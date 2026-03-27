遭酸當媽還拍脫衣寫真！前田敦子直球回應…再放送「露側乳」辣照

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星前田敦子睽違14年發表全新寫真集《Beste》，而且是「歷來最大尺度」，推出後果然造成轟動，而且部分大尺度辣照遭未經授權轉載，出版方緊急發聲明維護著作權權益。而她寫真集尺度全開，甚至有雙手遮胸、露臀、單穿內衣等性感動作，引發批評「明明是母親卻太過頭」，對此本人早在訪問中直球回應。

▲前田敦子寫真集大賣，再放送兩張未公開辣照。（圖／翻攝自X）

前田敦子寫真集話題持續在日網延燒，也出現「明明是母親卻太過頭」「昔日偶像這樣的曝光令人難過」「是不是為了錢才脫」等批評留言。其實她宣傳寫真集時曾受訪表示：「我完全沒有『媽媽』的樣子。我不認為因為是媽媽就有不能做的事情。」並說希望透過這本寫真集「傳達作為成熟女性的魅力與努力的過程」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而前田敦子寫真集火速大賣，她昨日（26）在IG發文感謝粉絲：「寫真集《Beste》確定再版了，好開心！數位版也拿下了很多第一名，真的非常感謝！大家的熱情都有傳達給我，真的非常幸福。」接著她說：「在維也納全力投入拍攝的重要時光，希望能讓更多更多人看到。謝謝一直支持我的大家！我最喜歡你們了！」並向粉絲表達愛意，還寫道：「我之前有買一件寫著『愛』的T恤，要去找找看了（笑）」。粉絲也支持留言「再版！！！太棒了啊啊啊，阿醬恭喜」、「這次買這本寫真集真的超級正確！！我也最喜歡你」、「每張照片都好可愛」、「想買好多本」、「太美了，看不出是孩子的媽媽」。

▲前田敦子寫真集大賣再版，發文感謝粉絲支持。（圖／翻攝自IG）

同時前田敦子也再度曝光兩張未公開的寫真辣照，一張是上半身全裸趴在床上，僅穿著黑色底褲，誘人的側乳線條若隱若現。另一張照片中，她身穿粉紅色超短版背心，長度僅及胸部下緣，微露南半球曲線。下半身搭配灰色內褲，纖細腰線與緊緻小腹一覽無遺。

▲前田敦子寫真集大賣，再放送兩張未公開辣照。（圖／翻攝自X）