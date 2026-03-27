林志玲跑馬拉松「51歲身材超狂」！長年堅持做4運動全公開：能排毒

記者潘慧中／綜合報導

林志玲2019年結婚後雖然已鮮少公開亮相，但她近日仍受邀前往香港參加馬拉松活動，無論是外貌或體態都維持得無可挑剔，完全看不出來已經51歲了！

▲林志玲前往香港參加馬拉松活動。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



照片中，可以看到林志玲穿著一套白色的運動服裝，貼身背心搭配短裙，完美平衡了運動的功能性與時尚的美感。腳踩球鞋並配上及膝長襪，則襯托出修長纖細的雙腿線條。

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▲林志玲無論是外貌或體態都維持得無可挑剔。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



最讓人感到不可思議的，莫過於林志玲那數十年如一日的完美體態。照片中的她皮膚白皙透亮，緊緻雙臂與迷人的直角肩線條清晰可見，腹部更是平坦到看不到一絲贅肉。即便已經升格為人母，她的身材依然維持得如同少女般纖細，再次證明了她對自我管理的嚴格要求。

▲林志玲完全看不出來已經51歲了。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

活動中被問到保養祕訣時，林志玲向港媒透露，即便投入家庭生活，她也會利用做家務的瑣碎時間敷面膜。此外，她坦言游泳、瑜伽、跑步及跳彈床是自己長期堅持的運動，認為這類運動不僅能強化肺活量，更有助於排毒與靜心。