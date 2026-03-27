古天樂患眼疾又遭「雷射筆直射雙眼」！網怒要求報警：兇手下地獄

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星古天樂日前出席活動，下車時竟遭不明人士以綠色雷射筆近距離直射眼睛，驚險過程全被目擊。由於他曾坦言患有嚴重眼疾，視網膜甚至有兩處破洞，此惡劣行徑隨即引發全網怒火。眾人紛紛痛罵「毫無尊重」、「簡直是蓄意傷害」，強烈要求主辦單位報警揪出元兇，保護藝人安全。

▲古天樂日前來台灣宣傳電影，因眼疾戴墨鏡出席。（圖／攝影中心攝）

綠光直對古天樂眼球 網友怒轟：下地獄！

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根據網友分享的現場影片，古天樂當時身穿帥氣黑色西裝，正從保姆車下車準備進入會場。沒想到人群中竟有人伸出綠色雷射筆，光點更一度在他眼睛附近晃動照射。拍下畫面的網友氣憤表示：「在我的影片裡看到有人用雷射筆亂射古天樂的眼睛，如果當場被我看到，我一定罵爆他！」

其他網友看到影片後也震怒留言「太扯了！用雷射筆對著眼球射很容易受傷，完全不尊重人」、「何止要罵，這根本要報警」、「這擺明是蓄意傷害他人」、「祝兇手下地獄」，更有粉絲質疑是否為黑粉惡意攻擊，希望官方能嚴正處理。

古天樂視網膜穿孔、飛蚊症纏身

事實上，古天樂近年在公開場合幾乎墨鏡不離身，並非為了刻意營造螢幕形象，而是長期受嚴重眼疾困擾。他曾公開透露，自己的右眼視網膜穿了兩個洞，且飛蚊症狀況極其嚴重，經常感覺眼前有許多黑線飛來飛去，必須透過太陽眼鏡將環境光線壓暗，才能緩解不適。

古天樂表示，雖然已安排手術治療，但術後需要一段時間靜養且暫時不能搭乘飛機，擔心影響後續工作排程，目前仍在協調手術時間。