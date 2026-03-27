豆花妹湖口休息站買東西爆烏龍！「不想害你」急尋店員：我很抱歉

記者潘慧中／綜合報導

豆花妹（蔡黃汝）26日突然在社群網站發出一則求救訊號，驚呼「我的天！！！！！」想透過廣大網友協助尋人，字裡行間可以感受到她慌張的心情，也因此立刻引發粉絲的高度關注。

▲豆花妹26日在休息站買東西爆烏龍。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



原來，豆花妹當天路過湖口休息站的三商巧福買吃的東西，沒想到上車準備大快朵頤時，才驚覺餐點中多出了「兩份青菜」。回想結帳過程，她發現似乎因為溝通上的誤會，導致這兩份青菜的錢完全沒有給付。

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▲豆花妹回到車上才發現沒付到菜錢。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



雖然只是小小的兩份配菜，但生性善良的豆花妹非常擔心會害結帳員工需要自貼營業金額，「我很抱歉，感覺可能烏龍誤會意思了」，因此急於補付這筆菜錢給對方。

▲豆花妹很怕害到結帳員工。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



幸好這場休息站尋人任務在兩小時內就迎來了圓滿結局，豆花妹在後續的貼文中開心宣布，「聯絡上湖口區域督導了」，並附上淚眼感激的表情符號，順利化解這一個插曲。

▲豆花妹後續更新進度。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）