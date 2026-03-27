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晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白：當我老婆太累

記者陳芊秀／綜合報導

網紅晚安小雞結束柬埔寨刑期返台後，26日於直播中投下震撼彈，當眾出示配偶欄空白的身分證，證實已與妻子「愛婆」辦理離婚，目前是分居狀態。他坦言出獄後隨即前往戶政事務所結束婚姻，主因是妻子長期承受巨大的輿論壓力與肉搜，兩年內被迫搬家3次甚至需就醫，為了給對方幸福，他選擇放手讓愛婆遠離這場風暴。

▲▼晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白。（圖／翻攝自臉書）

▲晚安小雞直播中宣布已經與妻子離婚。（圖／翻攝自臉書）

晚安小雞在直播中情緒激動，數度崩潰落淚，表示自己正處於人生最低谷，不僅坐牢剛出獄，積蓄也疑似被騙光。他感嘆：「當晚安小雞的老婆是很累的，跟我在一起壓力太大了。」他透露自己入獄期間就已經被提離婚，愛婆因無法承受記者堵門及網路負面輿論，身心俱疲且瀕臨崩潰，只有離開他才能獲得真正的平靜。目前兩人已協議分居，由他獨自擔當「單親爸爸」的角色。

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▲▼晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白。（圖／翻攝自臉書）

▲晚安小雞公開身分證配偶欄。（圖／翻攝自臉書）

對於未來的感情生活，晚安小雞自嘲現在一無所有，可能沒人敢再跟他在一起。不過他也在直播中公開開出擇偶條件，強調未來的另一半必須具備「異於常人的抗壓力」，因為隨時要做好因他而遭到肉搜的心理準備。

▲▼晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白。（圖／翻攝自臉書）

▲晚安小雞數度落淚。（圖／翻攝自臉書）

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