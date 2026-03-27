BY2無預警取消演唱會！「退費還收30％手續費」粉絲錯愕：被撇清關係

▲雙胞胎女團BY2唱跳實力俱佳。（圖／翻攝自BY2微博／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

來自新加坡的雙胞胎女團BY2由姊姊Miko（孫涵）與妹妹Yumi（孫雨）組成，出道17年不僅外型屢成焦點，也唱紅〈我知道〉、〈不夠成熟〉等歌曲，歌唱實力跟舞蹈功底都獲得肯定。近期BY2展開「撇清關係」巡演，每一場的票房都相當不錯，不過即將舉辦的合肥場卻在開唱前宣布取消，不少人猜測與她們要參加《浪姐7》有關，讓期待看演出的粉絲抱怨被「撇清關係」。

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▲BY2展開出道17週年「撇清關係」巡演。（圖／翻攝自BY2微博）



BY2為了慶祝出道17周年，特別舉辦「撇清關係」巡演，去年7月從深圳開跑，接著又在杭州、廣州、成都、上海等城市開唱，佛心的票價與充滿回憶殺的歌曲，加上姊妹倆的硬底子實力，讓看過的觀眾都大呼值回票價，就連台灣的歌迷都紛紛敲碗，希望她們能到台灣演出。

▲合肥場開演前突然宣布取消。（圖／翻攝自小紅書）



不過BY2原定3月28日要在合肥開唱，卻在演出前不到2周的時間突然宣布取消，沒有特別說明原因，公告中僅說「因故取消」，雖然各官方售票平台能為已購票的觀眾開放自動退票通道，可以全數退款，但有觀眾表示退費仍需要30％的手續費，讓他們相當無奈。

關於BY2演唱會取消的原因眾說紛紜，最多人提到的是她們要去參加《乘風2026》，也就是大家熟知的《乘風破浪的姐姐》第七季，此季傳出的名單包含李心潔、范瑋琪、曾沛慈、徐潔兒等人，而BY2也是網傳名單的熱門人選，剛好節目錄影時間跟合肥場演唱會相近，才讓大家懷疑她們是為了節目取消演出。

▲粉絲們對於取消演唱會卻沒有給出原因感到相當不滿。（圖／翻攝自小紅書）



對於BY2因參加《浪姐7》而取消演唱會的傳聞，粉絲們抱持不同看法，有一部分的人無法接受這個原因，認為這樣違反了契約精神，相當不負責任，讓早就安排好行程、滿心期待看到她們的粉絲很失望。但也有人認為能參加《浪姐》是翻紅的好機會，她們若是能把握住這次的機會，是很值得開心的事情。

▲網路上瘋傳《浪姐7》的參賽名單。（圖／翻攝自微博）



其實《浪姐7》的確切參加名單尚未官宣，不過先前節目釋出的剪影中，有一個「經典青春搭檔」，是兩個女孩子的身影，看起來非常像BY2，讓大家認為她們會是這一季的參賽者。此外，也有人指出合肥場取消是因為場地出問題，像是同樣在合肥開唱的張遠也延期，後續BY2也承諾會賠償購票觀眾的交通、住宿退訂費用，才讓粉絲的不滿漸漸平息。

▲《浪姐7》先前釋出剪影，看起來很像BY2。（圖／翻攝自微博）



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