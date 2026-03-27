ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

籃籃「預告辦粉絲活動」！
5個「亂花錢習慣」很多人都中
孫鵬17歲就愛上狄鶯！她鬆口離婚內幕
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫芸芸 廖思惟 板野友美 高橋奎二 宋妍霏 晚安 小雞 李惠英

BY2無預警取消演唱會！「退費還收30％手續費」粉絲錯愕：被撇清關係

措手不及1／瘋傳因《浪姐》取消演唱會　BY2粉絲哀嚎：被撇清關係

▲雙胞胎女團BY2唱跳實力俱佳。（圖／翻攝自BY2微博／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

來自新加坡的雙胞胎女團BY2由姊姊Miko（孫涵）與妹妹Yumi（孫雨）組成，出道17年不僅外型屢成焦點，也唱紅〈我知道〉、〈不夠成熟〉等歌曲，歌唱實力跟舞蹈功底都獲得肯定。近期BY2展開「撇清關係」巡演，每一場的票房都相當不錯，不過即將舉辦的合肥場卻在開唱前宣布取消，不少人猜測與她們要參加《浪姐7》有關，讓期待看演出的粉絲抱怨被「撇清關係」。

措手不及1／瘋傳因《浪姐》取消演唱會　BY2粉絲哀嚎：被撇清關係

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BY2展開出道17週年「撇清關係」巡演。（圖／翻攝自BY2微博）

BY2為了慶祝出道17周年，特別舉辦「撇清關係」巡演，去年7月從深圳開跑，接著又在杭州、廣州、成都、上海等城市開唱，佛心的票價與充滿回憶殺的歌曲，加上姊妹倆的硬底子實力，讓看過的觀眾都大呼值回票價，就連台灣的歌迷都紛紛敲碗，希望她們能到台灣演出。

措手不及1／瘋傳因《浪姐》取消演唱會　BY2粉絲哀嚎：被撇清關係

▲合肥場開演前突然宣布取消。（圖／翻攝自小紅書）

不過BY2原定3月28日要在合肥開唱，卻在演出前不到2周的時間突然宣布取消，沒有特別說明原因，公告中僅說「因故取消」，雖然各官方售票平台能為已購票的觀眾開放自動退票通道，可以全數退款，但有觀眾表示退費仍需要30％的手續費，讓他們相當無奈。

關於BY2演唱會取消的原因眾說紛紜，最多人提到的是她們要去參加《乘風2026》，也就是大家熟知的《乘風破浪的姐姐》第七季，此季傳出的名單包含李心潔、范瑋琪、曾沛慈、徐潔兒等人，而BY2也是網傳名單的熱門人選，剛好節目錄影時間跟合肥場演唱會相近，才讓大家懷疑她們是為了節目取消演出。

措手不及1／瘋傳因《浪姐》取消演唱會　BY2粉絲哀嚎：被撇清關係

▲粉絲們對於取消演唱會卻沒有給出原因感到相當不滿。（圖／翻攝自小紅書）

對於BY2因參加《浪姐7》而取消演唱會的傳聞，粉絲們抱持不同看法，有一部分的人無法接受這個原因，認為這樣違反了契約精神，相當不負責任，讓早就安排好行程、滿心期待看到她們的粉絲很失望。但也有人認為能參加《浪姐》是翻紅的好機會，她們若是能把握住這次的機會，是很值得開心的事情。

措手不及1／瘋傳因《浪姐》取消演唱會　BY2粉絲哀嚎：被撇清關係

▲網路上瘋傳《浪姐7》的參賽名單。（圖／翻攝自微博）

其實《浪姐7》的確切參加名單尚未官宣，不過先前節目釋出的剪影中，有一個「經典青春搭檔」，是兩個女孩子的身影，看起來非常像BY2，讓大家認為她們會是這一季的參賽者。此外，也有人指出合肥場取消是因為場地出問題，像是同樣在合肥開唱的張遠也延期，後續BY2也承諾會賠償購票觀眾的交通、住宿退訂費用，才讓粉絲的不滿漸漸平息。

措手不及1／瘋傳因《浪姐》取消演唱會　BY2粉絲哀嚎：被撇清關係

▲《浪姐7》先前釋出剪影，看起來很像BY2。（圖／翻攝自微博）

延伸閱讀
綜藝大哥老不休1／吳宗憲手上節目再+1　未開錄已獲文化部補助千萬　　
精金怎麼了1／大量解僱疑涉勞基法　4500萬福利金未依決議給勞工
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

4小時前

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

22小時前

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

17小時前

晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白：當我老婆太累

晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白：當我老婆太累

2小時前

小S回鍋廣告暴增！　《不熙娣》收入跌…重扛主持解「斷糧」危機

小S回鍋廣告暴增！　《不熙娣》收入跌…重扛主持解「斷糧」危機

3小時前

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

3/26 07:38

《浪姐》宋妍霏遭疑「墊屁股」　霸氣曬白眼照回擊：少關注人的臀

《浪姐》宋妍霏遭疑「墊屁股」　霸氣曬白眼照回擊：少關注人的臀

10小時前

韓女星曬愛犬驚見「臉被畫花」！　遭網砲轟虐狗：小狗好可憐

韓女星曬愛犬驚見「臉被畫花」！　遭網砲轟虐狗：小狗好可憐

10小時前

啦啦隊女神煮飯出包「頭髮整撮燒掉」　驚悚照曝光…巫苡萱也嚇壞

啦啦隊女神煮飯出包「頭髮整撮燒掉」　驚悚照曝光…巫苡萱也嚇壞

10小時前

巫苡萱「正面大挖空」解放比基尼！　一轉身⋯蜜桃臀被看光

巫苡萱「正面大挖空」解放比基尼！　一轉身⋯蜜桃臀被看光

12小時前

劉曉慶親妹反擊了！揭沒養老金領　痛心姊姊晚年被「榨乾骨髓」

劉曉慶親妹反擊了！揭沒養老金領　痛心姊姊晚年被「榨乾骨髓」

11小時前

薔薔妹妹喜曬寶寶照！　抱娃甜蜜對望：我們終於見面了

薔薔妹妹喜曬寶寶照！　抱娃甜蜜對望：我們終於見面了

15小時前

熱門影音

河北彩花突襲ETtoday　辦公室變得香香的！

河北彩花突襲ETtoday　辦公室變得香香的！
周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！

周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！
Jennie機場態度又惹議

Jennie機場態度又惹議
孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」

孫鵬對狄鶯一見鍾情　娶她「一生唯一志願」
龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
i-dle雨琦「演唱會撞頭」！　強撐出席活動頻暈眩..暫停工

i-dle雨琦「演唱會撞頭」！　強撐出席活動頻暈眩..暫停工
Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？

Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？
孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶
余祥銓.柔柔拍短影音　余天看不懂：起笑哦？

余祥銓.柔柔拍短影音　余天看不懂：起笑哦？
周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援

周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援
周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂
陳雷出席劉盈盈百萬婚宴　63歲彈跳獻唱〈歡喜就好〉

陳雷出席劉盈盈百萬婚宴　63歲彈跳獻唱〈歡喜就好〉
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

看更多

焦凡凡懷孕「好友第一反應曝光」　瘦子.高爾宣大叫..KID感動到哭

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前1

古天樂患眼疾又遭「雷射筆直射雙眼」！網怒要求報警：兇手下地獄

30分鐘前0

豆花妹湖口休息站買東西爆烏龍！「不想害你」急尋店員：我很抱歉

2小時前1

3月27日星座運勢／天秤座高額投資獲利　處女財富充裕幸福

2小時前612

晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白：當我老婆太累

2小時前0

BY2無預警取消演唱會！「退費還收30％手續費」粉絲錯愕：被撇清關係

3小時前22

韋禮安包下叮叮車「車上直接大解放」狂跳熱舞　2明星也在場

3小時前0

小S回鍋廣告暴增！　《不熙娣》收入跌…重扛主持解「斷糧」危機

4小時前1450

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

10小時前33

《浪姐》宋妍霏遭疑「墊屁股」　霸氣曬白眼照回擊：少關注人的臀

10小時前20

韓女星曬愛犬驚見「臉被畫花」！　遭網砲轟虐狗：小狗好可憐

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代
    4小時前2850
  2. 女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起
    22小時前62
  3. 孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明
    17小時前1826
  4. 晚安小雞突宣布「離婚」！淚認身分證配偶欄變空白
    2小時前1212
  5. 小S回鍋廣告暴增　《不熙娣》解「斷糧」危機
    3小時前
  6. 《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性
    3/26 07:382416
  7. 《浪姐》宋妍霏遭疑「墊屁股」霸氣曬白眼照回擊
    10小時前63
  8. 韓女星曬愛犬驚見「臉被畫花」遭網砲轟虐狗
    10小時前4
  9. 啦啦隊女神煮飯出包「頭髮整撮燒掉」　驚悚照曝光
    10小時前122
  10. 巫苡萱「正面大挖空」解放比基尼！　蜜桃臀被看光
    12小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合