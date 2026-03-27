小S回鍋廣告暴增！　《不熙娣》收入跌…重扛主持解「斷糧」危機

▲小S回歸主持《小姐不熙娣》，重新為電視台帶入廣告收益。（圖／東森綜合台提供）

圖文／鏡週刊

睽違一段時間後，小S（徐熙娣）終於正式回歸主持《小姐不熙娣》，全新內容預計於4月播出。消息一出，不只粉絲興奮，連廣告商也迅速回籠。據了解，小S的回歸為電視台帶來數百萬廣告收入，過去暫停投放的品牌大多在觀望她是否回歸，如今確定復出後紛紛回鍋，成功替節目解決先前「入不敷出」的燃眉之急。

回顧過去一年，小S自去年2月暫離節目後，節目一度面臨主持空窗，電視台緊急找來吳姍儒（Sandy）與薔薔輪番代班救火。不過收視率與討論度始終難以回到原本水準，廣告收入也從原先的上千萬元一路滑落至僅剩百萬元左右，讓電視台相當焦急，多次表達希望小S能盡快回歸。轉機出現在去年，小S登上金鐘獎舞台並順利奪獎，為她注入滿滿信心。為了不讓節目陷入「斷糧」危機，她最終點頭回歸，再度扛起主持重任。

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今年2月正式宣布回歸後，節目製作人B2也在社群平台分享與小S討論預告發布時間的有趣對話。當時小S一度猶豫表示「再想想」，但僅思考約5秒就決定不要再三心二意。B2聽完立刻回應會全力準備，還幽默表示：「那我要趕快掛電話，免得妳突然反悔！」

而小S19日正式回到棚內錄影時，搭檔主持人派翠克坦言，其實錄影前一晚兩人都不約而同失眠，顯見對回歸首錄格外緊張。不過節目一開錄，小S立刻進入熟悉節奏，反應甚至比過去更快，讓現場工作人員都直呼「小S果然還是小S」。





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