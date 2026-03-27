孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

記者黃翊婷／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸的女兒廖思惟（Trinity）未婚生子，掀起兩岸網友熱議，還有一名自稱是孩子生父的人透過社群平台發文，並公布多張與孕期廖思惟的合照，但目前文章似乎已經刪除。如今又有網友聲稱，孩子生父根本不是什麼富二代，而是Li姓銷售員，曾在陸劇裡客串一角。不過，網傳說法均未經證實。

▲廖思惟未婚生子，引發外界討論。（圖／翻攝自小紅書／Trinity 廖思惟）

廖思惟未婚生子，傳聞是因為富二代前男友不想負責。但日前有一名網友自稱是孩子生父，並在中國社群平台發文，文章第一句就是「廖思惟孩子的爸是我」，此人聲稱在廖思惟懷孕及生產期間，兩人感情穩定，不過，雙方已在1年前分手，這是彼此理性的決定，希望外界不要過多打擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲網傳的Li姓男子照片及身分背景。（圖／翻攝自微博、小紅書）

該名網友還貼出多張與孕期廖思惟的合照，消息傳開之後，掀起網友們熱議，但該篇文章目前已經搜尋不到，似乎刪除了。緊接著，又有網友聲稱，孩子生父根本不是富二代，而是一名在澳洲當銷售員、曾在陸劇跑龍套的Li姓男子，家境算是小小富，和廖家完全比不了。

關於上述網傳說法，均未獲得相關人士證實。而面對外界紛爭，孫芸芸回應，支持女兒的選擇，謝謝大家關心；微風集團則低調表示，「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心。」