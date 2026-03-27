韋禮安包下叮叮車「車上直接大解放」狂跳熱舞　2明星也在場

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安推出EP《LOVE WEI BACK Vol.2》，新歌〈為什麼你總愛上不該愛的人〉MV，遠赴香港拍攝，MV設定在「韋宇宙」1995年，他搭上一班空無一人的叮叮車，在13公里的夜色中隨著City pop旋律搖擺起舞，瀰漫孤寂又迷離的氛圍，畫面充滿港式浪漫與失落交織的情緒。

▲韋禮安和柯煒林、馬士媛。（圖／索尼提供）

首次包下整台叮叮車拍攝，韋禮安在樓下，柯煒林和馬士媛在樓上拍；韋禮安也從一開始放不開，到後來徹底解放，大跳即興舞步，笑稱像在家聽歌亂跳般自在。導演一句「跟著音樂跳」，讓他逐漸卸下包袱，也讓整支MV多了真實又隨性的魅力。

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而韋禮安與柯煒林、馬士媛拍攝的《旺角戀曲》音樂短詩影集也來到尾聲，許久沒有戲劇演出的他坦承一開始有些緊張，在香港的空檔時間一直很努力地在背台詞，「真的很感謝殷振豪導演慢慢和我解說角色和會往什麼方向走，也謝謝和兩位演員，跟他們對戲一直是很舒服的狀態，幫助我放鬆很多。」

▲韋禮安興奮包叮叮車拍MV。（圖／索尼提供）

身為I人的韋禮安笑說：「來之前聽說煒林和小馬是大E人，讓我放下許多的緊張與不安，果然見到他們都非常友善，聊天聊得很開心，希望有機會再合作。」彼此熟悉之後，韋禮安的工作人員頻找柯煒林開心合照，冷落韋禮安，他搞笑假裝吃醋，活潑的柯煒林見狀立刻跑過來跟韋禮安合照，笑翻所有工作人員。