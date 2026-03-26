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《浪姐》宋妍霏遭疑「墊屁股」　霸氣曬白眼照回擊：少關注人的臀

記者蔡宜芳／綜合報導

澳籍華人女星宋妍霏曾是南韓JYP娛樂的練習生，後來因傷回到大陸，轉戰戲劇圈，演出過 《錦衣夜行》、《穿越火線》等劇，在2025年還參加《乘風2025》（浪姐6）。她近日被翻出過去出席品牌活動的影片，被質疑「墊屁股」，對此，宋妍霏親上火線反擊，直率的態度也引許多網友支持。

▲▼宋妍霏S曲線遭疑「墊屁股」霸氣曬白眼照回擊。（圖／翻攝自微博／Cecilia宋妍霏）

▲宋妍霏外型亮麗。（圖／翻攝自微博／Cecilia宋妍霏）

影片中，宋妍霏身穿螢光綠的緊身長禮服，身材凹凸有致。不過，在她轉過身等著工作人員幫忙拿產品時，臀部卻被部分網友質疑「這是穿了假臀墊子吧」、「側面一眼假墊子」，掀起討論。

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▲▼宋妍霏S曲線遭疑「墊屁股」霸氣曬白眼照回擊。（圖／翻攝自微博）

▲宋妍霏數年前出席活動的影片被翻出討論。（圖／翻攝自微博）

對此，宋妍霏26日在微博發了一張白眼照，並配文道：「多少年以前的視頻（影片）了，少關注人的臀，勿凝視。」反擊酸民對於身材的評論。一番話也引許多網友聲援說「看過浪姐都知道她身材就是很好」、「承認別人好很難嗎」、「現在的網友什麼時候才能不隨意對女孩的身材進行評價」。

▲▼宋妍霏S曲線遭疑「墊屁股」霸氣曬白眼照回擊。（圖／翻攝自微博／Cecilia宋妍霏）

▲宋妍霏回應。（圖／翻攝自微博／Cecilia宋妍霏）

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宋妍霏

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