韓女星曬愛犬驚見「臉被畫花」！　遭網砲轟虐狗：小狗好可憐

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓54歲女星李惠英（이혜영）是女團Co Co出身，也曾演出《達子的春天》、《搞笑一家親》、《賢內助女王》等劇。她日前在社群分享愛犬日常，沒想到引發網友兩極反應，甚至有人質疑她「虐狗」。

▲李惠英經常在社群分享與愛犬的日常。（圖／翻攝自Instagram／leehaeyoung1730）

李惠英25日在Instagram上傳一段影片，配文寫道：「多虧了你很開心。」畫面中，可以看到她的愛犬戴著項鍊、搖著尾巴走向鏡頭，但臉部卻有明顯化妝痕跡。除了眼睛上方畫著黑色眉毛，鼻子也被塗成黑色，額頭中央還有紅色愛心標記，鼻樑處也畫上像是傷痕的圖案，臉上五顏六色。

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▲李惠英愛犬的臉上有明顯被畫畫的圖案。（圖／翻攝自Instagram／leehaeyoung1730）

影片曝光後，網友反應相當兩極，有人認為畫面逗趣，紛紛留言稱讚「好可愛」、「真討喜」、「遇到會畫畫的媽媽」。然而，也有大批愛狗人士感到不適，痛批「這難道不是虐待動物嗎」、「小狗好可憐」，擔心化妝品成分可能傷害毛孩的皮膚或造成誤食。