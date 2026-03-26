ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

主持人如廁猝死！電視台悲痛發聲
清明前「雨最大」時間曝
陸網爆「雙頂流隱婚生娃」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin 戴安娜 雨琦 吳鳳 葛昀萱 劉基鴻 麻衣 梁詠琪

劉曉慶親妹反擊了！揭沒養老金領　痛心姊姊晚年被「榨乾骨髓」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸資深女星劉曉慶日前點名親外甥造謠她「死於橫店」，引發跨越40年的家族糾紛。資深媒體人杜恩湖26日為此採訪劉曉慶的妹妹劉曉紅，澄清育兒、留學及財產爭議，劉曉紅更反控劉曉慶身邊人挑撥離間。

▲▼劉曉慶親妹反擊！揭沒養老金領　痛心姊晚年被榨乾。（圖／翻攝自微博／劉曉慶、老杜傳媒-杜恩湖）

▲劉曉慶被外界盛傳與妹妹劉曉紅因金錢利益決裂。（圖／翻攝自微博／劉曉慶、老杜傳媒-杜恩湖）

生死謠言撕裂親情　妹妹首度露面澄清

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉曉慶日前在社群憤怒發文，指控親外甥靖然在境外造謠她過世，掀起一陣議論。過去傳聞指出，劉曉慶因無子女，將外甥視如己出撫養，並資助人民幣300萬（約新台幣1403萬元）留學費、為其購置房產。

然而，劉曉紅夫婦在受訪時澄清，兒子靖然在嬰兒時期是由多位長輩輪流照顧，直言劉曉慶當時忙於演出，「時間和精力上都不可能」親自撫養。關於劉曉紅的留學費用，他們則向杜恩湖表示：「劉曉紅留學是享用的法國獎學金，並非劉曉慶出錢資助，而劉曉紅回國後反將勤工儉學賺下的錢悉數交給姊姊。」劉曉紅夫婦也提到，最讓他們心寒的是，當年辭職幫劉曉慶維持自創的公司，對方卻沒交保險，導致夫婦倆至今沒有半分養老金，過著毫無保障的晚年生活。

▲▼劉曉慶親妹反擊！揭沒養老金領　痛心姊晚年被榨乾。（圖／翻攝自微博／老杜傳媒-杜恩湖）

▲劉曉慶原先和妹妹一家人感情相當好。（圖／翻攝自微博／老杜傳媒-杜恩湖）

驚爆身邊人挑撥　否認檢舉與跑路傳聞

談到姐妹失和的主因，劉曉紅透露，兩人是因為生活理念相悖，加上劉曉慶身邊有「心懷鬼胎的人」將她視為眼中釘，不斷挑撥離間。她指出，有各種「檢舉、投毒、暗害」的流言，讓恐懼和死亡陰影縈繞在劉曉慶身邊，「再加之劉曉紅不想過著寄人籬下的日子，舉家遷往成都葉落歸根實屬正常，無可非議。」

對於網傳捲款跑路或珠寶失竊，劉曉紅夫婦堅決否認，稱這些都是「潑向一家的污水」，完全沒有事實依據。他們也表示，外傳的「不希望姊姊生孩子」、「因財產翻臉」等說法，全部都是惡意謠言，「我們一家人無欲無求，盡享簡單平靜的生活，不願與人爭強鬥勝。只要上述傳言不傷害到劉曉慶，我和家人只能夠默默承受，因為我們內心的抗壓能力是強大的，不會為任何的流言蜚語影響日常的生活和健康。」

▲▼劉曉慶親妹反擊！揭沒養老金領　痛心姊晚年被榨乾。（圖／翻攝自微博／老杜傳媒-杜恩湖）

▲劉曉紅稱自己和姊姊之間的關係被有心人挑撥。（圖／翻攝自微博／老杜傳媒-杜恩湖）

痛心姊姊晚年遭壓榨　贊成遺產捐獻國家

此前，有傳劉曉慶姊妹原本感情融洽，劉曉慶原本還打算將遺產留給外甥。但自從她改變主意要把遺產捐給電影產業後，讓妹妹一家心生不滿，雙方從此決裂。對此，劉曉紅則表示，她贊成劉曉慶將遺產捐給國家，「我們只希望她健康和快樂永駐。」

劉曉紅也提到自己對姊姊的現狀感到痛心，她觀察到姊姊現在的穿著打扮與言行，透露出老年的焦慮與不安，直言：「我敢斷言她身邊的人只會盯著錢袋子而不關心健康，不會讓巳七十六歲的人過上幸福的晚年，沒完沒了的瞎折騰，不榨幹最後一點骨髓誓不甘休，真正令人歎息。」目前他們能做的，只有為姊姊默默祈福，希望對方能擺脫這些利益糾葛，過上真正幸福的晚年。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉曉慶

推薦閱讀

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

6小時前

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

15小時前

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

12小時前

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

11小時前

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉犯大忌！反擊346字：那只是身體

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉犯大忌！反擊346字：那只是身體

11小時前

美食主持人如廁時猝死！　電視台悲痛發聲：深感遺憾與不捨

美食主持人如廁時猝死！　電視台悲痛發聲：深感遺憾與不捨

9小時前

薔薔妹妹喜曬寶寶照！　抱娃甜蜜對望：我們終於見面了

薔薔妹妹喜曬寶寶照！　抱娃甜蜜對望：我們終於見面了

4小時前

小S大女兒解放比基尼「轉正面了」！超辣上圍被看光 S曲線震撼3.5萬人

小S大女兒解放比基尼「轉正面了」！超辣上圍被看光 S曲線震撼3.5萬人

11小時前

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

3/25 17:54

破天荒！日本AV頒獎典禮「近40位女優」登台　引退傳奇也來了

破天荒！日本AV頒獎典禮「近40位女優」登台　引退傳奇也來了

7小時前

遭誤傳猝死家中！《型男大主廚》名廚臉書湧關心留言　親曬照發聲

遭誤傳猝死家中！《型男大主廚》名廚臉書湧關心留言　親曬照發聲

7小時前

陸網爆「雙頂流隱婚生娃」！　網瘋猜金馬影后的她…男方微博淪陷

陸網爆「雙頂流隱婚生娃」！　網瘋猜金馬影后的她…男方微博淪陷

11小時前

熱門影音

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦
孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶
周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援

周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援
周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD

周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD
47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」

47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」
圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！
周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂
57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」

57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」
周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！

周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！
楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事

楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

看更多

余祥銓.柔柔拍短影音　余天看不懂：起笑哦？

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前10

籃籃跳啦啦隊10年「預告辦粉絲活動」　感性告白：你們是重要寶藏

22分鐘前0

劉曉慶親妹反擊了！揭沒養老金領　痛心姊姊晚年被「榨乾骨髓」

30分鐘前0

曾遭判剩半年壽命！曲全立半盲半聾「砸4000萬拍新作」　試片全場哭暈

38分鐘前0

星爵配音「一句台詞噴50種版本」！　狂捲13億美金《超級瑪利歐銀河》4月回歸

42分鐘前20

巫苡萱「正面大挖空」解放比基尼！　一轉身⋯蜜桃臀被看光

50分鐘前0

同學會變奪命修羅場！嚴正嵐慘遭撕破臉痛罵「你最噁心」　走心認了：被嚇到

1小時前20

黃豪平演出宣傳寫「台灣區」爆爭議！　本人道歉更正：真的非故意

2小時前124

獨家直擊／河北彩花來了！驚喜現身ETtoday辦公室　甜喊：台灣是第二個家

2小時前1

FEniX陳峻廷武術訓練…返家洗澡才知「全身都是傷」被水一淋GG了

3小時前0

蜘蛛人巴黎護愛！千黛亞穿絕美白紗合體羅伯派汀森　男友躲二樓盯場被抓包

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明
    6小時前1622
  2. 《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性
    15小時前2416
  3. 許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪
    12小時前1413
  4. 女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起
    11小時前42
  5. 阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊
    11小時前3024
  6. 美食主持人如廁時猝死！電視台悲痛發聲
    9小時前164
  7. 薔薔妹妹喜曬寶寶照！
    4小時前124
  8. 小S大女兒解放比基尼「轉正面了」
    11小時前2011
  9. A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了
    3/25 17:5416
  10. 破天荒！日本AV頒獎典禮「近40位女優」登台　引退傳奇也來了
    7小時前163
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合