劉曉慶親妹反擊了！揭沒養老金領　痛心姊姊晚年被「榨乾骨髓」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸資深女星劉曉慶日前點名親外甥造謠她「死於橫店」，引發跨越40年的家族糾紛。資深媒體人杜恩湖26日為此採訪劉曉慶的妹妹劉曉紅，澄清育兒、留學及財產爭議，劉曉紅更反控劉曉慶身邊人挑撥離間。

▲劉曉慶被外界盛傳與妹妹劉曉紅因金錢利益決裂。（圖／翻攝自微博／劉曉慶、老杜傳媒-杜恩湖）

生死謠言撕裂親情 妹妹首度露面澄清

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劉曉慶日前在社群憤怒發文，指控親外甥靖然在境外造謠她過世，掀起一陣議論。過去傳聞指出，劉曉慶因無子女，將外甥視如己出撫養，並資助人民幣300萬（約新台幣1403萬元）留學費、為其購置房產。

然而，劉曉紅夫婦在受訪時澄清，兒子靖然在嬰兒時期是由多位長輩輪流照顧，直言劉曉慶當時忙於演出，「時間和精力上都不可能」親自撫養。關於劉曉紅的留學費用，他們則向杜恩湖表示：「劉曉紅留學是享用的法國獎學金，並非劉曉慶出錢資助，而劉曉紅回國後反將勤工儉學賺下的錢悉數交給姊姊。」劉曉紅夫婦也提到，最讓他們心寒的是，當年辭職幫劉曉慶維持自創的公司，對方卻沒交保險，導致夫婦倆至今沒有半分養老金，過著毫無保障的晚年生活。

▲劉曉慶原先和妹妹一家人感情相當好。（圖／翻攝自微博／老杜傳媒-杜恩湖）

驚爆身邊人挑撥 否認檢舉與跑路傳聞

談到姐妹失和的主因，劉曉紅透露，兩人是因為生活理念相悖，加上劉曉慶身邊有「心懷鬼胎的人」將她視為眼中釘，不斷挑撥離間。她指出，有各種「檢舉、投毒、暗害」的流言，讓恐懼和死亡陰影縈繞在劉曉慶身邊，「再加之劉曉紅不想過著寄人籬下的日子，舉家遷往成都葉落歸根實屬正常，無可非議。」

對於網傳捲款跑路或珠寶失竊，劉曉紅夫婦堅決否認，稱這些都是「潑向一家的污水」，完全沒有事實依據。他們也表示，外傳的「不希望姊姊生孩子」、「因財產翻臉」等說法，全部都是惡意謠言，「我們一家人無欲無求，盡享簡單平靜的生活，不願與人爭強鬥勝。只要上述傳言不傷害到劉曉慶，我和家人只能夠默默承受，因為我們內心的抗壓能力是強大的，不會為任何的流言蜚語影響日常的生活和健康。」

▲劉曉紅稱自己和姊姊之間的關係被有心人挑撥。（圖／翻攝自微博／老杜傳媒-杜恩湖）

痛心姊姊晚年遭壓榨 贊成遺產捐獻國家

此前，有傳劉曉慶姊妹原本感情融洽，劉曉慶原本還打算將遺產留給外甥。但自從她改變主意要把遺產捐給電影產業後，讓妹妹一家心生不滿，雙方從此決裂。對此，劉曉紅則表示，她贊成劉曉慶將遺產捐給國家，「我們只希望她健康和快樂永駐。」

劉曉紅也提到自己對姊姊的現狀感到痛心，她觀察到姊姊現在的穿著打扮與言行，透露出老年的焦慮與不安，直言：「我敢斷言她身邊的人只會盯著錢袋子而不關心健康，不會讓巳七十六歲的人過上幸福的晚年，沒完沒了的瞎折騰，不榨幹最後一點骨髓誓不甘休，真正令人歎息。」目前他們能做的，只有為姊姊默默祈福，希望對方能擺脫這些利益糾葛，過上真正幸福的晚年。