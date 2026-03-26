獨家直擊／河北彩花來了！驚喜現身ETtoday辦公室　甜喊：台灣是第二個家

記者蔡琛儀／台北報導

女神河北彩花上個月宣布加入新的經紀公司，並將藝名「河北彩伽」改回最為大眾所知的河北彩花，也讓人期待她接下來的新計畫，近日河北彩花突現身ETtoday辦公室，引發不小騷動，也有人忙著工作，竟沒有發現女神經過，還有女粉絲表示自己是她的歌迷，讓河北彩花驚喜直呼：「好開心！」

▲▼河北彩花驚喜現身ETtoday辦公室。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

河北彩花近年跨足歌手，還進軍YouTube頻道，也時常造訪台灣，她直言：「對我來說，台灣就像是『自己的第二個家』，我心中確實有這樣的感覺。」

日前WBC世界棒球經典賽颳起台日兩地的棒球炫風，河北彩花笑說，自己過去並沒有太多接觸棒球的機會，「但我身邊的人很多都很喜歡棒球，甚至還有人專程去看WBC。當我聽到身邊的人說『要去台灣看球賽』的時候，內心不可思議地感到非常開心。」

她也表示，對於台灣運動的啦啦隊「應援文化」十分好奇，「如果能讓更多日本人也感受到這些魅力、讓這些文化更加深入人心的話，我覺得就太棒了。」言談中似乎透露出對於台灣啦啦隊頗有興趣。

▲▼河北彩花直言，對台灣的啦啦隊應援文化頗感興趣。（圖／記者黃克翔攝）

對於未來規劃，她坦言，至今似乎還沒挑戰過太多不同的領域，「我想展現給大家看的，其實是那種比較『私下、真實的自我』，因為過去真的很少有這樣的機會。我想即使是那些一直以來支持我的大家，應該也還不太清楚我最真實的一面。」河北彩花大方表示，不論是透過網路或訪談都不排斥，只希望能主動創造更多機會，展現從未曝光過的真實面貌。

由於河北彩花還有歌手身份，問到對於音樂祭這樣的現場live演出是否有興趣？她則笑說，自己目前唯一的一首作品是抒情歌，似乎不太適合音樂祭演出，「我也非常希望能挑戰那種能讓現場嗨起來的歌曲。所以接下來，我也想朝這個方向努力。」也透露第二張單曲已經錄好，令人相當期待。

▲河北彩花與ETtoday總編輯林妏純。（圖／記者黃克翔攝）