張秀卿不藏了！認與羅時豐關係「超越家人」：像命中注定

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿宣布雙喜臨門，不僅推出新專輯《歌壇》，更正式啟動全新巡演「辣妹駕到2」演唱會，更搶先公開首位嘉賓就是近年轉型YTR成功的羅時豐，兩人擁有長達40年的深厚交情，兩度同屬不同唱片公司，張秀卿形容彼此是「超越親人的麻吉」，像命中注定的師兄妹。

▲▼張秀卿演唱會嘉賓找羅時豐。（圖／豪記提供、大牛比較攬提供）

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張秀卿在人生低潮時，羅時豐始終是最穩固後盾。她從學生時期默默無名，到後來嶄露頭角他羅時豐不僅義氣相挺、甚至自掏腰包幫忙撐場，連她人生重要時刻也從未缺席。「剛出道時，為了幫我多亮相，他總是主動的帶著我作秀，當時我還是新人，怎可能有唱酬，羅時豐大方的自掏腰包給我紅包，大師兄的情義，讓我超感動的，我的兩次婚禮他都包超大的紅包！」

張秀卿說，過去羅時豐也曾帶著她上遍電視通告，「粉絲在菜市場遇到羅媽，都笑著說我們有夫妻臉呢，」此次開唱，當張秀卿提出邀請時，羅時豐一口應允，還不收分文報酬，「我們在歌唱上，有著無比的默契，感情如親兄妹，他大我兩歲，如親哥哥，當我有心事都會跟他訴說，我們之間不需多言語就能了解彼此！」

▲▼張秀卿與羅時豐擁有深厚交情。（圖／豪記提供、大牛比較攬提供）

睽違10年再度同台，兩人早已開始密謀特別橋段。張秀卿笑稱不只要拼歌藝，還可能上演「脫口秀對決」，預告笑料與火花齊發。羅時豐近年轉型成功，幽默親民形象吸粉無數，搭上張秀卿的唱跳魅力，舞台化學反應備受期待。

談及開唱動力，張秀卿透露曾有80歲阿嬤說此生唯一看的演唱會就是她，讓她備感責任重大。為了備戰，她在老公督促下積極訓練體能，甚至計畫單車環島備戰。演唱會將於7月11日於大臺南會展中心舉行，購票洽遠大售票系統、ibon。