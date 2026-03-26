《哈利波特》達力表哥交纏193男神「瑜珈體位極震撼」　大尺度入珠畫面曝

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星的情感世界總是外界關注焦點，身高193公分的「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）近期竟意外拋出震撼彈！他在為最新同志電影《後座力》（Pillion）跑宣傳受訪時，無預警脫口一句：「過去曾與男人和女人交往過」，讓網友揣測是不是出櫃宣言。

▲曾飾演「達力表哥」的哈利梅林（左），徹底拋開童星包袱，化身為生活壓抑的邊緣男孩。（圖／海鵬提供）

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挾帶著這股超強話題熱度，《後座力》在歐美影壇的口碑也跟著全面大爆發。這部由新銳導演哈利萊頓操刀、改編自暢銷名作《博克斯山》的奇作，將視角大膽切入鮮為人知的「同志重機次文化」圈。

其中，曾飾演《哈利波特》「達力表哥」的男星哈利梅林（Harry Melling）徹底拋開童星包袱，化身為生活壓抑的邊緣男孩「科林」。直到遇見了亞歷山大飾演的性感騎士「雷」，科林平淡無奇的生命瞬間被點燃。

▲「男上加男」瑜珈戲炸翻歐美，讓《後座力》獲讚「同志版格雷」。（圖／海鵬提供）



當他跨上那象徵著「服從者」的重機後座，便等於將自己的肉體與靈魂毫無保留地臣服於眼前這位散發著致命陽剛味的男人，兩人就此捲入一場揉合權力遊戲與極致性癖的狂暴虐戀。

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除了情感描寫深刻，《後座力》的視覺尺度更是挑戰觀眾極限，在坎城影展首映時就讓全場大開眼界。片中不僅有多場讓人臉紅心跳的露骨口交戲，其中一段被外媒譽為「男上加男」的「超人式」雙人瑜珈激戰，體位更是直逼「特技」等級。

導演毫不避諱地將重機圈的戀物癖元素放大，把罕見的「乳頭穿刺」、「假體」甚至「入珠」等肉體改造細節，赤裸裸地融入粗暴的性愛場面中，強烈的感官衝擊更被影評狂讚是「充滿人性情感的《格雷的五十道陰影》」。

▲《後座力》男主角「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉，先前訪談疑似出櫃。（圖／海鵬提供）

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這對有著超萌身高差的破格CP，憑藉著絲絲入扣的細膩演技征服了無數影評的心。亞歷山大完美詮釋了兼具霸道與柔情的守護者，而哈利梅林則將角色在恐懼與渴望間的拉扯演繹得淋漓盡致。權威媒體《衛報》不僅封他們為「近年影史最性感、最甜蜜的銀幕組合」，更盛讚這是一部「真正的愛情故事」。

該片更一舉奪下美國哥譚獎最佳改編劇本獎，並橫掃英國獨立電影獎最佳英國影片等四項殊榮。《後座力》將於4月30日全台震撼上映，並搶先於3月27日在北、中、南威秀影城舉辦「搶先試乘場」，帶領台灣觀眾提前感受這場甜蜜又危險的感官飆車之旅。