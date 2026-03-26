曾遭判剩半年壽命！曲全立半盲半聾「砸4000萬拍新作」　試片全場哭暈

記者蕭采薇／台北報導

曾以《美力台灣》奪下好萊塢世界3D大獎的「台灣之光」曲全立導演，過去以紀錄片《台灣超人》創下全台3200萬的驚人票房神話。歷經生死關頭的他，再度傾盡全力打造全新催淚續作《超人再起》。試映會上，看著大銀幕上真實且堅韌的生命故事，現場不少觀眾頻頻拭淚，氣氛感人肺腑。

▲曲全立執導的紀錄片《超人再起》，揭開7段逆境重生人生。（圖／美力台灣3D協會提供）

腦瘤復發遭判剩半年壽命！奇蹟生還卻留「半盲半聾」後遺症

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曲全立在35歲那年，曾被醫師無情宣告腦瘤復發，生命甚至只剩下短短半年。儘管後來經歷危險的腦部大手術後奇蹟保住性命，卻也從此留下了半聾半盲的終身後遺症。與死神擦肩而過的他，開始反覆叩問自己：「我的影像，能不能真正走進人心，甚至帶來力量？」

▲《超人再起》媒體試片映後觀眾忍不住紛紛泛淚，現場氣氛動人。（圖／美力台灣3D協會提供）



這份使命感促使他耗資近4000萬台幣製作《超人再起》，細膩刻畫了鬥士們的內心拉扯與陪伴者的動人視角。談及這段宛如重生的創作歷程，曲全立感性坦言：「現在的我，把每一天都當成最後一天在活；在拍攝時，用最單純、最真誠的同理心去記錄，只希望觀眾看到的是力量與激勵，而不是悲情。」

▲楊恩典出生時即沒有雙手，並伴隨脊椎嚴重變形，童年在六龜育幼院長大；她以雙腳取代雙手，將限制轉化為力量，完成日常生活與藝術創作。（圖／美力台灣3D協會提供）

集結7大生命鬥士！氣爆打火英雄、無臂畫家惹鼻酸

今日釋出的正式海報中，以溫暖的插畫勾勒出片中7位生命鬥士的輪廓。預告裡更是一一帶出他們不凡的際遇，包含失去雙手卻用雙腳揮灑色彩的楊恩典、與罕病共存仍極力替弱勢發聲的楊玉欣、靠著拾荒挺過苦日子卻認養百名童的趙文正、高雄氣爆重傷仍重返火場的打火英雄余泰運、全盲的音樂精靈周軒瑋、截肢後勇闖鐵人三項的阮錦源，以及締造亞洲田徑紀錄的盲人好手楊川輝。就如預告中那句震撼人心的台詞：「在黑暗中無畏無懼，也許真正的光，不是照亮黑暗，而是從黑暗裡透出來的希望。」

▲台中拾荒慈善家趙文正，用簡樸生活行善四十年，默默改變了無數孩子的人生。（圖／美力台灣3D協會提供）

發起8萬張公益待用票！盼讓偏鄉學童見證光芒

談及跑遍全台拍攝的初衷，曲全立直言：「這近百位超人的拍攝初衷並非為了電影，而是希望走進偏鄉讓更多孩子看見這些生命故事。我想透過他們的經歷告訴大家，每個人都會遇到挫折，關鍵在於你如何面對。」他深信：「真正的超人，不是沒有跌倒的人，而是在跌倒之後，還願意再走一次的人。」

▲2014年高雄氣爆事故火場前線救援人員余泰運，重傷後重返前線，用生命守護市民，也重建自己的人生。（圖／美力台灣3D協會提供）

為了讓這份善的影響力化為實際行動，團隊宣布同步發起「8萬張公益待用票」募集計畫，期盼能邀請偏鄉學童與社福機構進戲院，親身感受這些真實故事帶來的震撼與陪伴。《超人再起》由大師鍾興民操刀配樂、金曲常客李竺芯獻唱主題曲，將於5月8日全台上映，目前已全面開放各地包場響應。