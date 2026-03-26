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星爵配音「一句台詞噴50種版本」！　狂捲13億美金《超級瑪利歐銀河》4月回歸

記者蕭采薇／綜合報導

曾在2023年狂捲全球13億美金驚人票房、掀起現象級狂熱的《超級瑪利歐兄弟電影版》，如今任天堂與照明娛樂再度強強聯手，準備在4月1日推出全新續作《超級瑪利歐銀河電影版》。這次不僅動作場面華麗大升級，搞笑橋段更是誠意滿載，保證讓台灣影迷再度笑翻戲院！

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

搶先登入「天堂之門」！超神沉浸式網站掀回憶殺

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為了迎接這部宇宙級動畫鉅作，環球影業霸氣打造了專屬的沉浸式互動網站。影迷們可以化身星際旅人，在經典角色R.O.B.的導航帶領下，一秒登入「銀河航空系統」，穿梭於蘑菇王國、蜜蜂王國與彗星天文台等經典破表的神級地標。網站不僅完美復刻遊戲中的經典元素，更讓死忠玩家在進戲院前就能搶先體驗飆向宇宙的快感，絕對是情懷滿分。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

星爵配音大暴走！一句台詞狂噴70種版本逼瘋導演

擔綱「瑪利歐」靈魂配音的「星爵」克里斯普瑞特，更是劇組公認的開心果與點子王，他身上源源不絕的能量讓角色更加鮮活。導演麥可傑勒尼克對他的表現讚不絕口，笑稱：「和克里斯合作是製作這些電影最大的樂趣之一。他在配音的時候真的超好玩的，因為當你請他唸一句台詞，他不只是會給你一種版本，而是會給你五十個版本。然後他還會開始即興發揮，就在你以為他已經把所有點子都用光的時候，他又會再想出二十個全新的版本。」

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

這次續集深刻描繪了手足之間的情感，這也讓克里斯普瑞特感觸極深。他回憶起兒時與哥哥搶玩任天堂的時光，感性分享：「我和我哥哥從小就是一起玩《超級瑪利歐兄弟》電玩遊戲長大。這部電影捕捉到關於手足之間關係的真實感。你們一輩子都認識彼此，一起經歷所有事情。有些關係是短暫的，但是手足之間的關係是一輩子的。能夠把這樣的情感呈現在大銀幕，對我來說意義重大。小時候我哥哥總是會扮演瑪利歐，現在終於輪到我了。」

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

飛向浩瀚星際！奧斯卡影后重磅加盟組「神級大軍」

《超級瑪利歐銀河電影版》將舞台無限擴張，劇情描述瑪利歐與弟弟路易吉才剛習慣蘑菇王國的日常，卻意外截獲一段神祕求救訊號，更牽扯出碧姬公主從未曝光的驚人過往。為了這項艱難任務，兄弟倆將帶著全新結識的夥伴踏出舒適圈，前進浩瀚無垠的星際宇宙，展開一場驚心動魄的銀河大冒險。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

續集的配音陣容更是閃瞎眾人！除了原班人馬「大魔王庫巴」傑克布萊克、「奇諾比奧」基根麥可奇、「碧姬公主」安雅泰勒喬伊與「卡美克」凱文麥可理查森重磅回歸外，還加入了超華麗的全新星級卡司。包含「庫巴Jr.」班尼沙夫戴、「耀西」唐納葛洛佛、「蜜蜂女王」伊薩蕾、「瑪穆」路易古茲曼，更驚喜找來奧斯卡影后布麗拉森獻聲「羅潔塔」，集結神級卡司的聽覺與視覺饗宴。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／UIP提供）

 

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超級瑪利歐銀河星爵

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