蜘蛛人巴黎護愛！千黛亞穿絕美白紗合體羅伯派汀森　男友躲二樓盯場被抓包

記者蕭采薇／綜合報導

由「金獎製造機」A24傾力打造的年度愛情喜劇《抓馬戀人》（The Drama），找來羅伯派汀森（Robert Pattinson）與千黛亞（Zendaya）破天荒浪漫共演。這對被外媒看好是今年大銀幕「最有火花」的全新情侶檔。

▲羅伯派汀森（左）、千黛亞（右）出席《抓馬戀人》的巴黎首映會，現場互動自然又甜蜜。（圖／采昌提供）

電影25日在有「愛之都」美譽的法國巴黎舉行盛大首映會。除了導演克里斯多佛博格利與兩位男女主角閃耀紅毯外，千黛亞的正牌男友湯姆霍蘭德（Tom Holland）更驚喜現身，意外將首映會變成大型放閃現場！

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千黛亞絕美白紗藏「新娘巧思」！紅毯合體羅伯派汀森狂放電

向來是紅毯常勝軍的千黛亞，繼先前在洛杉磯首映會穿上2015年奧斯卡舊禮服掀起話題後，這次來到巴黎再度展現高段班的時尚品味。她以一襲優雅的白色露背禮服現身，背後點綴著黑色飄逸蝴蝶結，並搭配奢華的鑽石珠寶。

▲千黛亞向來是紅毯常勝軍。（圖／采昌提供）

引人注目的是，她無名指上的戒指還刻意疊戴了一枚金戒，藉由這身造型完美致敬了西方婚禮中「新娘身上要有舊東西、新東西、借來的東西與藍色東西」的傳統習俗。而身穿俐落黑色燕尾服的羅伯派汀森也帥氣登場，千黛亞在紅毯上不僅大方舞動秀出美背逗樂男方，兩人還不時相視大笑、俏皮擊掌，滿滿的CP感讓現場氣氛嗨到最高點。

正牌男友悄悄盯場！湯姆霍蘭德化身羅密歐甜翻網：真抓馬

不過，整場首映會最大的彩蛋，莫過於悄悄跟著飛來巴黎「愛相隨」的湯姆霍蘭德！雖然他刻意避開媒體沒有與女友一同走紅毯，卻被捕捉到獨自站在活動現場二樓的露臺上，用充滿愛意的眼神由上往下深情注視著千黛亞。

▲羅伯派汀森（左）、千黛亞（右）被外媒看好是今年大銀幕「最有火花」的全新情侶檔。（圖／采昌提供）

這幕宛如現代版「羅密歐」的浪漫畫面一曝光，立刻在社群網路上引發暴動，大批網友紛紛被閃瞎狂讚：「太甜了吧！」、「戲裡戲外的另一半都到齊，這才是真正的抓馬！」

▲湯姆霍蘭德和千黛亞穩定交往。（圖／資料照／達志影像）

《抓馬戀人》講述羅伯派汀森與千黛亞從一場笨拙可愛的咖啡廳邂逅開始，歷經兩年的甜蜜交往準備步入婚姻。怎料在一次與好友的試酒聚會中，女方坦白了一段驚為天人的暗黑過往，讓這段原本堅定不移的愛情面臨了前所未有的毀滅性考驗，電影將於4月2日在台上映。