同學會變奪命修羅場！嚴正嵐慘遭撕破臉痛罵「你最噁心」　走心認了：被嚇到

記者蕭采薇／台北報導

當昔日同窗聚會變調成要命的生存遊戲，你還敢相信身邊的摯友嗎？驚悚電影《死亡之握：鬼牽手》將原本充滿歡笑的訂婚派對與同學會，瞬間扭轉成爾虞我詐的殺戮戰場。這場難得的重聚不再只是敘舊，反而成了逼出所有人陰暗面、徹底撕下假面具的殘酷「照妖鏡」。

▲《死亡之握：鬼牽手》嚴正嵐飾演恩妤，在班上與眾人格格不入而被排擠。（圖／網銀國際提供）

嚴正嵐遭排擠怒吼！林子熙發飆狂轟：你最噁心

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女星嚴正嵐這回在片中化身正義感爆棚的高中教師「恩妤」，卻因為過度樂觀的性格而在同儕間顯得突兀，慘遭眾人排擠邊緣化。談到拍攝過程中最震撼的一刻，她直指與林子熙的激烈衝突戲碼。

▲《死亡之握：鬼牽手》嚴正嵐遭邪靈纏身，神情令人毛骨悚然。（圖／網銀國際提供）

當時對方情緒徹底潰堤，對著她狂飆大罵：「你知不知道你最噁心啊！」超真實的爆發力讓嚴正嵐當場嚇傻，甚至在心裡暗忖對方是不是私底下也真的很討厭她。而這段火藥味十足的對峙，也成功引爆了角色們長久以來隱忍的未爆彈。

▲《死亡之握：鬼牽手》因為恐懼死亡，原本的好朋友開始彼此提防、互相算計。（圖／網銀國際提供）

校園男神藏暗黑秘密！同學會淪殘酷社會縮影

整部電影裡的同學會，宛如真實社會的殘酷縮影。卡司陣容各懷鬼胎，網紅「美麗本人」擔綱帶動氣氛的花俏開心果；男神涂善存則詮釋外表完美、被戲稱是「大型中央空調」的校園人氣王，私下卻藏著不可告人的秘密。

▲《死亡之握：鬼牽手》涂善存是曾經的校園男神，有不為人知的一面。（圖／網銀國際提供）

此外，睦媄演出笑裡藏刀、掌控慾極強的女王蜂；初孟軒則是習慣主導一切的富二代，在失序狀態下逐漸露出另一種真面目。至於歐陽倫化身為講話犀利卻冷血的醫師，林子熙則詮釋看似只顧自己、實則懷抱極端執念的邊緣人物。

▲《死亡之握：鬼牽手》同學會因為鬼牽手遊戲，訂婚喜事秒變奪命修羅場。（圖／網銀國際提供）

台灣罕見恐怖爽片！友誼小船遇死神秒翻覆

本身就是資深恐怖片迷的林子熙，對這次的作品讚譽有加，直言這是一部台灣過去鮮少出現的驚悚爽片類型。她掛保證表示，觀眾絕對會不自覺地將自己投射到劇情中，跟著角色們一起經歷那場因詭異遊戲而撕裂的人際危機。當死神步步進逼，昔日同窗究竟該攜手逃出生天，還是乾脆倒戈與惡靈為伍？驚悚巨作《死亡之握：鬼牽手》將於4月17日全台上映。

▲《死亡之握：鬼牽手》睦媄與初孟軒片中飾演一對即將訂婚的恩愛情侶。（圖／網銀國際提供）