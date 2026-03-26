夏如芝「搭計程車見後座有人」嚇瘋　釣出超糗真相：搞得像談戀愛

記者王靖淳／綜合報導

女星夏如芝平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（26）日她就在IG限動發文透露自己搭Uber的插曲，為此她哭笑不得表示：「搭個車搞得像談戀愛一樣。」

▲夏如芝。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

夏如芝分享，今天她叫了Uber準備出發工作，卻在App上發現司機的行經路線非常離奇，竟然繞著她家周邊轉了一大圈才開過來。當時她心想不想讓司機太辛苦，因此傳訊息告知對方，自己會直接走到大馬路上的定點碰頭，沒想到司機大哥沒讀沒回。夏如芝透露，當她走到大馬路，確認車牌號碼與App定位一致，正準備拉上車時，竟看到後座坐著一位小姐，嚇得她整個人直接後退。

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▲夏如芝分享搭Uber趣事。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）



為了避免尷尬與誤會，夏如芝表示自己立刻再傳訊息給司機，強調「我們在原定位子碰面喔」，隨即轉身快閃。後來她才恍然大悟，原來司機並非繞路，而是必須先送完客人再來接她。最後，夏如芝自嘲，這過程簡直就像在談戀愛，看到車上有人時，她驚慌失措到直接快跑，同時也笑稱：「已經有人的車車不要上喔！這是不可以的喔，芝芝關心您。」