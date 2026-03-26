呂文婉國道排隊「遭遊覽車逼車插隊」　她險撞護欄氣炸：馬路惡霸

記者蔡宜芳／綜合報導

資深媒體人呂文婉26日在臉書火大發文，透露在國道排隊下交流道時，頻遭大型遊覽車無視規則「硬擠」插隊，差點讓她撞上護欄。呂文婉對此痛批對方「馬路惡霸」，無奈感嘆守規矩的人只能被迫退讓。

▲呂文婉透露自己在一周內數度被逼車插隊。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH﻿）

呂文婉表示，自己當時在主線道乖乖排隊、慢慢滑行，旁邊的大遊覽車卻說插就插，對方既不打方向燈，也不等空隙，而是直接「硬擠」，一寸一寸逼近車身，「逼到我的車身幾險些磨上護欄！只要我方向盤往左多打一點點，就是碰撞，我只能急煞！是的，他得逞了。」

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呂文婉直言，這樣的情況已經發生不只一次，甚至自己在一周內就頻頻遇到，還都發生在準備下交流道前不到500公尺的地方，「車尾大大印著：台北監理所、交通公路總局申訴專線。我就問，這樣的開法，他是有在怕嗎？還是早就習慣了當馬路惡霸？」

▲呂文婉在國道上被遊覽車插隊。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH﻿）

呂文婉認為，最讓人無力的不是被插隊，而是守規矩的人明明沒錯，卻只能為了安全，一次次選擇退讓，「而這樣的退讓——是不是也在不知不覺中，一點一滴，寵壞了這些人...」貼文引網友紛紛表示「要檢舉」、「公車都這樣開居多，真的很惡霸」、「守法好像變成白癡」。