邰智源《真料理兩鍋論》參戰周六黃金時段！　新一季加入2啦啦隊女神

記者孟育民／台北報導

料理實境節目《真料理兩鍋論》自開播以來收視及討論度屢獲好成績，節目也將於本周迎來第二季首播，除Hami Video與木曜4超玩YouTube兩個線上平台將調整播出時間之外，《真料理兩鍋論》更將加入周末綜藝節目黃金時段，每周六晚間八點於台視播出，與各大熱門綜藝節目於同時段播出較勁！第二季節目中更加入啦啦隊女神斐棋、君白兩位主持生力軍，期待為觀眾帶來更多驚喜面貌。

▲《真料理兩鍋論》第二季將於周六晚間綜藝黃金時段播出 。（圖／麥卡貝網路電視提供）

得知節目將於周六晚間播出，邰智源驚喜表示「很開心第二季能在周六八點的黃金時段播出，讓我們能在一片歡樂的歌聲當中，還能將一些美食介紹給大家，相信節目必定會掀起一陣漣漪。」

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羅時豐更感嘆道竟然能在自己接近花甲之年的時候，還可以進入周末八點強檔時段，真的備感榮幸。兩人更不約而同表示要將更多美食和各行各業的故事帶給大家，透露觀眾們可以好好期待第二季的精采內容，聽到羅時豐嗆聲說第一季羅鍋隊獲勝較多，邰智源不甘示弱放話道「這一季可難說，說不定我們會絕地大反擊！」

▲斐棋、君白入主《真料理兩鍋論》。（圖／麥卡貝網路電視提供）

KID更透露因為節目中的每道美食都是真材實料，連他自己私下都會跑去探店品嚐，還自爆自己更常去對手邰哥隊的餐廳吃飯，「因為節目中會吃到的都是自己隊伍，但對方的美食也很吸引人，去除競爭關係之外，我們也都很欣賞對方的料理，所以我就會在錄影結束後自己去吃看看。」

▲KID吐心聲。（圖／麥卡貝網路電視提供）

黃鐙輝更表示每次主廚料理時自己都在偷偷做筆記，學到很多料理上的撇步，並感謝觀眾自開播起的一路支持「謝謝兩鍋迷的支持，我們會更深入道出各行各業的心酸感動，更用心帶來各地的美食小吃。」