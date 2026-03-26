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專訪／金士傑罕吐為父心聲「絕不拖累孩子」！　被張孝全演技嚇壞：差點尿褲子

記者蕭采薇／台北報導

國寶級演員金士傑在全新國片《深度安靜》中，完美演繹了一位強勢搬入女兒家中、令晚輩感到不寒而慄的壓抑型父親，精湛的「眼技」讓全場大呼細思極恐！不過，回到現實生活中，今年74歲的金士傑對於邁入高齡，卻有著截然不同的豁達見解。

▲▼ 深度安靜,金士傑專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《深度安靜》金士傑完美演繹令晚輩感到不寒而慄的父親 。（圖／記者徐文彬攝）

他罕見流露出為人子與為人父的柔軟面，「我自己南部的爸媽...他們不給你任何暗示，不讓你有機會補償。車子走遠了，他們還在招手。」金士傑說：「我想向我爸媽學習，以後絕不拖累孩子。」

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望著後照鏡裡的年邁雙親！金士傑滿懷虧欠：他們不讓你有機會補償

電影中探討了沉重的家庭長照困境，這也讓金士傑不禁聯想到自己遠在南部的父母親。由於父母的個性非常體貼獨立，從來不會用親情綁架孩子，甚至連讓他彌補孝心的機會都不給。

金士傑感性描繪，「車子走遠了，他們還在招手。」那每次道別的揪心畫面，望著後照鏡裡兩個越來越小的身影，他總會陷入深深的自省，感嘆父母那份無私的愛實在太過偉大，同時也讓他深感慚愧，「我覺得自己做得遠遠不夠。」

▲▼ 深度安靜,金士傑,林依晨專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲林依晨與金士傑在《我可能不會愛你》多年後，再度同台飆戲 。（圖／記者徐文彬攝）

看透高齡課題！霸氣宣告未來「絕不拖累孩子」

看著父母優雅老去的背影，金士傑也開始思考自己的人生下半場。他深知每個家庭在面對生老病死時都有各自的難題，但他始終抱持著一個最高原則：「每一家人都會想自己怎麼面對。基本心態都是盡量不要麻煩、拖累你們，但又希望能合併共存，保持一點距離。」

他總在夜深人靜時捫心自問，若真的面臨病痛折磨，也能像雙親一樣展現出高度的修養與氣度嗎？金士傑說：「我將來老了，能像他們一樣嗎？如果我有病痛，我能不指責、不拖累孩子嗎？我希望不要拖累孩子，適度參與他們的生活就好。」一席話道盡了天下父母心。

▲▼ 深度安靜,金士傑,林依晨專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《深度安靜》林依晨和金士傑飾演一對父女 。（圖／記者徐文彬攝）

揭密與兒女私下互動！靠「低智商笑話」維繫感情

有別於銀幕上總是充滿威嚴或深沉的角色形象，金士傑私下與孩子們的相處模式其實相當輕鬆有趣。他認為，跨世代的溝通最忌諱的就是過度干涉與強迫推銷自己的觀念。隨著年歲增長，他學會了在親子關係中適度「留白」的藝術，坦言：「父母在一起的時候，我有很多話想說。現在我會選擇有些話不說，保持局部的交集就好。」

為了拉近與年輕人的距離，他甚至會刻意放下長輩的身段，偶爾拋出幾個毫無邏輯的「低智商笑話」來逗弄孩子，用幽默感來化解代溝。

拒貼專業標籤！遭導演「傻氣」狂熱收服

入行多年的金士傑，接戲關鍵往往在於劇本本身的魅力，而非單一角色。令人意外的是，這位演技備受推崇的大師，竟從不將自己定位為「專業演員」，反而謙虛表示只是單純熱愛這個行業。

▲▼ 深度安靜,金士傑專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲金士傑接演《深度安靜》，是被導演沈可尚那股近乎「傻氣」的狂熱所征服。（圖／記者徐文彬攝）

談到點頭接演《深度安靜》的原因，他透露完全是被導演沈可尚那股近乎「傻氣」的狂熱所征服，直呼對方就像「藏不住心事的可憐孩子」，也正是這份熱情讓他決定投入演出。沈可尚「用力過猛」的準備工作，也讓他印象深刻。

金士傑笑著爆料，導演不僅詳細列出表格，連演員的客觀分析與每場戲的內心獨白都親自寫好，讓他一度想嘲笑對方實在「太過勞」，根本搶了演員的功課。

完美詮釋變態心理！追求「不留痕跡」更悚然

在片中展現出令人「細思極恐」演技的金士傑，也深入剖析了這個充滿爭議的父親角色。許多觀眾對他餐桌上令人不寒而慄的眼神感到恐懼，他卻意外透露，自己演出當下努力追求的，反而是「不留任何犯罪痕跡」。

▲▼《深度安靜》首映記者會-金士傑、林依晨、張孝全。（圖／記者周宸亘攝）

▲《深度安靜》（左起）金士傑、林依晨、張孝全。（圖／記者周宸亘攝）

他精闢解析這種施害者的變態心理，指出角色雖自覺有錯，卻會在內心尋找脫罪理由，將不合理的行為「自圓其說」，甚至多年後依然理直氣壯。更無力的是，隨著角色後來中風失智，忘記過往所有作為，讓受害者的控訴瞬間失去出口。金士傑認為，這種無法伸張的救援難題，正是這角色最複雜的地方，完美詮釋人類面對罪惡最真實的面貌。

對戲張孝全爆發！大讚神演技：嚇到想尿褲

除了細膩內心戲，金士傑與張孝全充滿壓迫感的對手戲也是全片高潮。金士傑透露，張孝全私下非常隨和，片中也維持看似無害的狀態，這反而讓他感到棘手。在最後一場極具爆發力的車外對峙戲中，張孝全的表現卻讓金士傑徹底折服。

▲《深度安靜》林依晨、張孝全、金士傑。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》張孝全、金士傑的對手戲充滿壓迫感。（圖／風起娛樂提供）

他回憶，張孝全當時渾身散發本能的不安全感，快步逼近車門的瞬間，穩定中藏不住強烈危險氣息，讓他當下真的覺得「要爆炸了」，甚至驚恐直呼「嚇得要尿褲子」。面對張孝全將斯文與失控捏揉得如此精準，金士傑大讚演技到位，更半開玩笑說：「我有點嫉妒，他完全沒有穿幫。」《深度安靜》全台熱映中。

 

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深度安靜林依晨張孝全金士傑

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