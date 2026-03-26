洪榮宏遭爆婚變分居小11歲妻！　首鬆口認：的確發生了一些事情

記者孟育民／台北報導

金曲歌王洪榮宏今（26日）登上音樂節目《那些年那些歌》宣傳，並宣布將於7月26日在台北國際會議中心（TICC）舉辦孝親加場，消息一出備受關注。而先前爆出他與小11歲妻子婚變，甚至已分居北、高兩地長達5個月，他也首度鬆口回應。

▲洪榮宏登上《那些年那些歌》宣傳。（圖／年代提供）

洪榮宏坦言，生活中「的確發生了一些事情」，但強調一切正朝好的方向發展，「家庭生活本來就有柴米油鹽醬醋茶需要面對」，也表示會努力成為更好的人，並全力投入5月發片與7月演唱會的準備。他誠懇感謝外界關心，也盼望給予時間與空間，在信仰與主的帶領下迎向圓滿。

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面對外界傳聞紛擾，洪榮宏態度從容卻難掩無奈，直言部分報導連自己看了都感到驚訝。他以虔誠信仰安定內心，並深情表示「願主祝福自己與大家」，期盼生活早日回歸平靜。近期忙於新專輯與演唱會籌備，洪榮宏頻繁往返新竹住處與台北之間，長時間交通奔波讓體力負荷加重，也讓他萌生在都會區置產的想法。

▲洪榮宏談到近況。（圖／年代提供）

他透露，新店山區一棟自疫情期間閒置至今的別墅，環境清幽，曾為他帶來無數創作靈感，許多經典作品皆誕生於此。談及是否轉手，他坦言「有點不捨」，目前仍在評估中。