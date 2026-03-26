姊妹冷戰！焦恩俊豁出去「扮庫洛魔法使」　女兒焦曼婷：他超喜歡

記者吳睿慈／台北報導

「2026A.C.F秋葉原動漫祭」4月3日將在台北松菸文創園區舉行開幕式，除了邀請「日本第一Coser」Enako擔任形象大使，女星焦曼婷也為本活動獻出Coser處女秀，她女扮男裝化身「Vector向量繪師」，為此特別向父親焦恩俊請益，爸爸告訴她氣場和眼神的重要性，於是她看著燭芯練習，卻大叫：「我很容易變成鬥雞眼！」

▲焦曼婷辦成同人倉角色「Vector向量繪師」。（圖／2026 A.C.F 秋葉原動漫祭提供）



焦曼婷代表的是同人倉角色「Vector向量繪師」，她日前為角色試裝，花了2個半小時將自己的眉毛改造、黏上真假髮結合的瀏海、外套內穿肌肉裝強化男性骨架身形，她滿意表示：「我很喜歡他們幫我配置的衣服有很多小細節，因為這個角色是畫家，所以褲子上都會有一些顏料；加上角色是男生，妝容上花了比較多時間去調整，例如眉毛的形狀、五官的深邃度等等。」

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焦曼婷首次女扮男裝，還特別去問爸爸「該如何散發男性魅力」？焦恩俊告訴她，過去他拍《小李飛刀》或是飾演「展昭」，為了練眼神，都會看著燭光，將眼神鎖定在燭芯，然後隨著風吹跟著燭火移動，焦曼婷說：「我有練習，但我發現我還滿容易鬥雞眼的。」

▲▼焦曼婷cosplay時，先請教焦恩俊。（圖／2026 A.C.F 秋葉原動漫祭提供）



比起來，焦恩俊還算是焦曼婷Coser界的「前輩」，曾經男扮女裝化身「庫洛魔法使」；說起這段往事，焦曼婷忍不住笑出來：「那次是我跟我妹大吵到冷戰互當空氣，我爸為了出來調停，就犧牲自己說他想要變成女生，要我跟我妹幫他化妝做造型，剛好我有魔法天使的魔杖，接著我們開始搜羅衣櫃裡的衣服，我爸還指定要粉紅色的，扮完以後他超級喜歡，開始在家裡面走秀，我跟妹妹就和好了。」

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」門票已於3月8日正式開賣，「R半倉票券」只要280元就能在A區「二至五倉」和「B區同人館」擇一館入場，無法跨區；「SR單日一般券」390元可於4月3到5日展期間，擇一日進入 A、B 兩區，當日不限次數跨區通行。

「SSR三日全域券」950元為3DAY Pass，A、B兩區展館連續三日不限次數入場、專屬女僕館排隊通道 ，另外綁定LINE可啟動專屬數位權益與專屬實體掛卡乙份與抽獎資格。動漫演唱會為單獨購票，聲優見面會則需先持有包含「A區」的展區通行票資格才能夠票，詳情請洽全台7-11 ibon機台或ibon售票系統。