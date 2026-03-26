ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

主持人如廁猝死！電視台悲痛發聲
清明前「雨最大」時間曝
陸網爆「雙頂流隱婚生娃」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin 戴安娜 雨琦 吳鳳 葛昀萱 劉基鴻 麻衣 梁詠琪

姊妹冷戰！焦恩俊豁出去「扮庫洛魔法使」　女兒焦曼婷：他超喜歡

記者吳睿慈／台北報導

「2026A.C.F秋葉原動漫祭」4月3日將在台北松菸文創園區舉行開幕式，除了邀請「日本第一Coser」Enako擔任形象大使，女星焦曼婷也為本活動獻出Coser處女秀，她女扮男裝化身「Vector向量繪師」，為此特別向父親焦恩俊請益，爸爸告訴她氣場和眼神的重要性，於是她看著燭芯練習，卻大叫：「我很容易變成鬥雞眼！」

▲▼姊妹吵到冷戰！焦恩俊調停豁出去「扮成庫洛魔法使」：家裡走秀。（圖／2026 A.C.F 秋葉原動漫祭提供）

▲焦曼婷辦成同人倉角色「Vector向量繪師」。（圖／2026 A.C.F 秋葉原動漫祭提供）

焦曼婷代表的是同人倉角色「Vector向量繪師」，她日前為角色試裝，花了2個半小時將自己的眉毛改造、黏上真假髮結合的瀏海、外套內穿肌肉裝強化男性骨架身形，她滿意表示：「我很喜歡他們幫我配置的衣服有很多小細節，因為這個角色是畫家，所以褲子上都會有一些顏料；加上角色是男生，妝容上花了比較多時間去調整，例如眉毛的形狀、五官的深邃度等等。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

焦曼婷首次女扮男裝，還特別去問爸爸「該如何散發男性魅力」？焦恩俊告訴她，過去他拍《小李飛刀》或是飾演「展昭」，為了練眼神，都會看著燭光，將眼神鎖定在燭芯，然後隨著風吹跟著燭火移動，焦曼婷說：「我有練習，但我發現我還滿容易鬥雞眼的。」

▲▼姊妹吵到冷戰！焦恩俊調停豁出去「扮成庫洛魔法使」：家裡走秀。（圖／2026 A.C.F 秋葉原動漫祭提供）

▲▼焦曼婷cosplay時，先請教焦恩俊。（圖／2026 A.C.F 秋葉原動漫祭提供）

▲▼姊妹吵到冷戰！焦恩俊調停豁出去「扮成庫洛魔法使」：家裡走秀。（圖／2026 A.C.F 秋葉原動漫祭提供）

比起來，焦恩俊還算是焦曼婷Coser界的「前輩」，曾經男扮女裝化身「庫洛魔法使」；說起這段往事，焦曼婷忍不住笑出來：「那次是我跟我妹大吵到冷戰互當空氣，我爸為了出來調停，就犧牲自己說他想要變成女生，要我跟我妹幫他化妝做造型，剛好我有魔法天使的魔杖，接著我們開始搜羅衣櫃裡的衣服，我爸還指定要粉紅色的，扮完以後他超級喜歡，開始在家裡面走秀，我跟妹妹就和好了。」

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」門票已於3月8日正式開賣，「R半倉票券」只要280元就能在A區「二至五倉」和「B區同人館」擇一館入場，無法跨區；「SR單日一般券」390元可於4月3到5日展期間，擇一日進入 A、B 兩區，當日不限次數跨區通行。

「SSR三日全域券」950元為3DAY Pass，A、B兩區展館連續三日不限次數入場、專屬女僕館排隊通道 ，另外綁定LINE可啟動專屬數位權益與專屬實體掛卡乙份與抽獎資格。動漫演唱會為單獨購票，聲優見面會則需先持有包含「A區」的展區通行票資格才能夠票，詳情請洽全台7-11 ibon機台或ibon售票系統。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

焦曼婷焦恩俊

推薦閱讀

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

4小時前

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

12小時前

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

9小時前

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

8小時前

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉犯大忌！反擊346字：那只是身體

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉犯大忌！反擊346字：那只是身體

8小時前

美食主持人如廁時猝死！　電視台悲痛發聲：深感遺憾與不捨

美食主持人如廁時猝死！　電視台悲痛發聲：深感遺憾與不捨

7小時前

小S大女兒解放比基尼「轉正面了」！超辣上圍被看光 S曲線震撼3.5萬人

小S大女兒解放比基尼「轉正面了」！超辣上圍被看光 S曲線震撼3.5萬人

9小時前

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

3/25 17:54

薔薔妹妹喜曬寶寶照！　抱娃甜蜜對望：我們終於見面了

薔薔妹妹喜曬寶寶照！　抱娃甜蜜對望：我們終於見面了

2小時前

破天荒！日本AV頒獎典禮「近40位女優」登台　引退傳奇也來了

破天荒！日本AV頒獎典禮「近40位女優」登台　引退傳奇也來了

5小時前

陸網爆「雙頂流隱婚生娃」！　網瘋猜金馬影后的她…男方微博淪陷

陸網爆「雙頂流隱婚生娃」！　網瘋猜金馬影后的她…男方微博淪陷

9小時前

遭誤傳猝死家中！《型男大主廚》名廚臉書湧關心留言　親曬照發聲

遭誤傳猝死家中！《型男大主廚》名廚臉書湧關心留言　親曬照發聲

5小時前

熱門影音

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦
孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶
周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援

周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援
周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD

周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD
47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」

47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」
圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！
周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂
57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」

57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」
周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！

周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！
楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事

楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

看更多

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

即時新聞

剛剛
剛剛
27分鐘前0

FEniX陳峻廷武術訓練…返家洗澡才知「全身都是傷」被水一淋GG了

1小時前0

蜘蛛人巴黎護愛！千黛亞穿絕美白紗合體羅伯派汀森　男友躲二樓盯場被抓包

1小時前0

呂文婉國道排隊「遭遊覽車逼車插隊」　她險撞護欄氣炸：馬路惡霸

1小時前0

張秀卿不藏了！認與羅時豐關係「超越家人」：像命中注定

1小時前0

相差22歲父女戀！尹昭德拒絕「八點檔女星示愛」　背後藏暖心原因

1小時前10

夏如芝「搭計程車見後座有人」嚇瘋　釣出超糗真相：搞得像談戀愛

1小時前0

《哈利波特》達力表哥交纏193男神「瑜珈體位極震撼」　大尺度入珠畫面曝

2小時前30

薔薔妹妹喜曬寶寶照！　抱娃甜蜜對望：我們終於見面了

2小時前0

昔砸百萬開設實體店　《超偶》李子森5年副業無預警收攤！　

2小時前0

邰智源《真料理兩鍋論》參戰周六黃金時段！　新一季加入2啦啦隊女神

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明
    4小時前1620
  2. 《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性
    12小時前2416
  3. 許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪
    9小時前1413
  4. 女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起
    8小時前42
  5. 阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊
    8小時前3024
  6. 美食主持人如廁時猝死！電視台悲痛發聲
    7小時前164
  7. 小S大女兒解放比基尼「轉正面了」
    9小時前2011
  8. A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了
    3/25 17:5416
  9. 薔薔妹妹喜曬寶寶照！
    2小時前6
  10. 破天荒！日本AV頒獎典禮「近40位女優」登台　引退傳奇也來了
    5小時前162
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合