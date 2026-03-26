ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

主持人如廁猝死！電視台悲痛發聲
清明前「雨最大」時間曝
陸網爆「雙頂流隱婚生娃」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin 戴安娜 雨琦 吳鳳 葛昀萱 劉基鴻 麻衣 梁詠琪

專訪／林依晨吐腦部手術創傷！荷爾蒙狂飆陷「極度絕望」　認：曾閃過自X念頭

記者蕭采薇／台北報導

林依晨近期在懸疑國片《深度安靜》中，挑戰演出一名懷孕期間面臨巨大心理創傷的壓抑女性，受訪時也公開年輕時原來曾動過腦部手術。除了生理上的變化，她接受《ETtoday星光雲》專訪時，更坦言當時因為內分泌大亂，情緒起伏劇烈到「一度產生自戕的負面念頭」，真實的生命體悟，也讓她對這次的角色有著極深的共鳴。

▲▼ 深度安靜,林依晨專訪 。（圖／記者徐文彬攝）首圖

▲林依晨接受《ETtoday星光雲》專訪，透露動完腦部手術後，一度有自殘的念頭。（圖／記者徐文彬攝）

荷爾蒙失調陷深淵！驚吐曾有極端念頭：一下子極度絕望

[廣告]請繼續往下閱讀...

在電影裡，林依晨的角色不僅要面對窒息的家庭關係，還要承受孕期的身心變化。被問到現實中懷孕時是否也曾遭遇類似的情緒風暴，她慶幸地表示自己孕期狀態十分穩定。不過，她也隨即吐露了一段鮮為人知的辛酸。

▲▼ 深度安靜,林依晨專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲林依晨在《深度安靜》中，挑戰演出一名懷孕期間面臨巨大心理創傷的壓抑女性。（圖／記者徐文彬攝）

這一切都源自於早年的腦部囊腫切除手術。回憶起那段失控的日子，林依晨說：「我自己知道荷爾蒙的變化會讓情緒有多大起伏，我荷爾蒙最大的起伏是腦部手術之後。」她透露當時的心境猶如坐雲霄飛車，「我曾經歷過一下子極度樂觀、一下子極度絕望的狀態。」甚至一度閃過想要自我傷害的極端念頭，讓她深刻體悟到：「我很明白這種狀態如果發生在懷孕期間會很可怕。」

心疼母親遇無照密醫險喪命！至今仍需靠藥物苦撐

除了自身的健康危機，林依晨也回憶，母親曾因醫療疏失而在鬼門關前走一遭的驚險過往。她心痛回憶，媽媽當年因為誤信偏方，跑去給沒有執照的國術館師傅推拿，沒想到對方手法粗糙，竟當場導致母親的血管破裂剝離。那天深夜媽媽突然天旋地轉、嚴重暈眩，緊急被送往醫院急救。

▲▼ 深度安靜,林依晨專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲林依晨透露，動完腦部手術後，賀爾蒙起伏之大，像坐雲霄飛車。（圖／記者徐文彬攝）

林依晨不捨地說，那時她和兄弟姐妹都還在唸國、高中，又是單親家庭，因此當時媽媽腦海中最恐懼的不是自己的安危，而是害怕萬一倒下了，「就再也沒有人能照顧小孩。」雖然挺過了致命危機，但這個後遺症至今仍如影隨形，媽媽現在每天都必須仰賴藥物來控制病情，讓她看了十分不捨。

產後接演窒息角色！嘆女性生子「失去部分自我」需空間療癒

當時她生產完才剛經過一段時間，林依晨就毅然決然接下《深度安靜》裡這個充滿陰影與壓抑的沉重角色。她坦言，女性在經歷生產的劇痛後，往往會面臨自我認同的剝奪感，因此在接演這類極具消耗性的角色時，她絕對無法像開關一樣說抽離就抽離，「我自己會需要一段完整的時間與空間來沉澱、療癒身心。」

《我可能》白叔變恐怖老爸！林依晨被嚇喊跳Tone　自嘲：回不去傻白甜

而《深度安靜》也是距離神劇《我可能不會愛你》多年後，林依晨與金士傑再度同台飆戲！當年那個溫暖慈祥的長輩「白叔」，這次在《深度安靜》中竟搖身一變，成了讓人不寒而慄的壓抑型父親。

▲▼ 深度安靜,金士傑,林依晨專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲林依晨與金士傑在《我可能不會愛你》多年後，再度同台飆戲 。（圖／記者徐文彬攝）

林依晨坦言角色的極大反差讓她直呼「超跳Tone」！她透露，金士傑為了維持角色那種讓人窒息的氛圍，在片場會刻意與大家保持著冰冷的距離感，但神奇的是，他同時又能兼顧前輩「敬業樂群」的溫暖面貌。看著金老師自如的「秒切換」神技，讓自認無法快速抽離情緒的林依晨深感佩服，直呼真的學到了一課。

靠想像力去體會不同生命

而現實生活中，雖然出身單親家庭，但與家人感情緊密的林依晨，這次要挑戰與父親極度疏離的黑暗角色，難度不可謂不大。對此，她大方分享了自己的入戲秘訣：「我覺得想像力可以帶領我們去體驗不同的生命。」

▲▼ 深度安靜,金士傑,林依晨專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲林依晨與金士傑在《深度安靜》父女關係緊張，但戲外感情則是亦師亦友。（圖／記者徐文彬攝）

平時就熱愛閱讀的她，會透過小說或故事中主角被不公平對待的委屈，提前讓自己沉浸到那種無助的狀態裡。至於近期接演的作品似乎都偏向成熟、陰暗的沉重路線？林依晨笑說其實並沒有特別挑選，只是剛好緣分到了就勇於嘗試。她更展現幽默本色，忍不住打趣自嘲：「現在回去演以前那種角色，可能觀眾也看不下去啦！」《深度安靜》全台上映中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林依晨深度安靜

推薦閱讀

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

10小時前

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

7小時前

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

1小時前

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

6小時前

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉犯大忌！反擊346字：那只是身體

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉犯大忌！反擊346字：那只是身體

6小時前

美食主持人如廁時猝死！　電視台悲痛發聲：深感遺憾與不捨

美食主持人如廁時猝死！　電視台悲痛發聲：深感遺憾與不捨

4小時前

小S大女兒解放比基尼「轉正面了」！超辣上圍被看光 S曲線震撼3.5萬人

小S大女兒解放比基尼「轉正面了」！超辣上圍被看光 S曲線震撼3.5萬人

7小時前

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

3/25 17:54

陸網爆「雙頂流隱婚生娃」！　網瘋猜金馬影后的她…男方微博淪陷

陸網爆「雙頂流隱婚生娃」！　網瘋猜金馬影后的她…男方微博淪陷

6小時前

女藝人哭喊「不要」仍遭硬上得逞　梁軒安性侵稱妻蕭淑慎全知情

女藝人哭喊「不要」仍遭硬上得逞　梁軒安性侵稱妻蕭淑慎全知情

3/25 07:27

剛唱完大巨蛋！TWICE又有傷兵　彩瑛出國前出事⋯公司證實：送醫治療

剛唱完大巨蛋！TWICE又有傷兵　彩瑛出國前出事⋯公司證實：送醫治療

6小時前

葛昀萱閃婚劉基鴻宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」被拍

葛昀萱閃婚劉基鴻宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」被拍

20小時前

熱門影音

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦
孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶
周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援

周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援
周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD

周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD
47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」

47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」
圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！
周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂
57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」

57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」
周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！

周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！
楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事

楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

看更多

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

洪榮宏遭爆婚變分居小11歲妻！　首鬆口認：的確發生了一些事情

11分鐘前0

客語圈殺出黑馬！陳以諾多語創作　自揭曾陷掙扎差點放棄音樂

12分鐘前0

專訪／林依晨吐腦部手術創傷！荷爾蒙狂飆陷「極度絕望」　認：曾閃過自X念頭

14分鐘前0

認證方志友夫妻「見過最幸福的一對」　Darren聞楊銘威婚變發聲了

15分鐘前10

沈玉琳回娘家《11點熱吵店》！爆潘若迪父逝仍陪他「錯過最後一面」惹鼻酸

23分鐘前11

郭書瑤「低胸包不住上圍」由上往下拍！　超兇事業線全看光

25分鐘前0

BTS登《今夜秀》遭種族歧視？　男星問「有人來自北方嗎」掀眾怒

25分鐘前0

「樂童」妹妹李秀賢近況變瘦了！ 整個人size小一號　下巴線條分明

1小時前2

孫安佐月收不到千！孫鵬露面曝兒真實近況　

1小時前0

雙女神演GL超害羞！韓寧拍親密戲認「像套招打戲」　張鈞甯愛徒變最強小三

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性
    10小時前2416
  2. 許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪
    7小時前1213
  3. 孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明
    1小時前811
  4. 女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起
    6小時前42
  5. 阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊
    6小時前3024
  6. 美食主持人如廁時猝死！電視台悲痛發聲
    4小時前164
  7. 小S大女兒解放比基尼「轉正面了」
    7小時前2011
  8. A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了
    3/25 17:5416
  9. 陸網爆「雙頂流隱婚生娃」！　網瘋猜金馬影后的她
    6小時前21
  10. 梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情
    3/25 07:275034
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合