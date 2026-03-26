專訪／林依晨吐腦部手術創傷！荷爾蒙狂飆陷「極度絕望」　認：曾閃過自X念頭

記者蕭采薇／台北報導

林依晨近期在懸疑國片《深度安靜》中，挑戰演出一名懷孕期間面臨巨大心理創傷的壓抑女性，受訪時也公開年輕時原來曾動過腦部手術。除了生理上的變化，她接受《ETtoday星光雲》專訪時，更坦言當時因為內分泌大亂，情緒起伏劇烈到「一度產生自戕的負面念頭」，真實的生命體悟，也讓她對這次的角色有著極深的共鳴。

▲林依晨接受《ETtoday星光雲》專訪，透露動完腦部手術後，一度有自殘的念頭。（圖／記者徐文彬攝）

荷爾蒙失調陷深淵！驚吐曾有極端念頭：一下子極度絕望

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在電影裡，林依晨的角色不僅要面對窒息的家庭關係，還要承受孕期的身心變化。被問到現實中懷孕時是否也曾遭遇類似的情緒風暴，她慶幸地表示自己孕期狀態十分穩定。不過，她也隨即吐露了一段鮮為人知的辛酸。

▲林依晨在《深度安靜》中，挑戰演出一名懷孕期間面臨巨大心理創傷的壓抑女性。（圖／記者徐文彬攝）



這一切都源自於早年的腦部囊腫切除手術。回憶起那段失控的日子，林依晨說：「我自己知道荷爾蒙的變化會讓情緒有多大起伏，我荷爾蒙最大的起伏是腦部手術之後。」她透露當時的心境猶如坐雲霄飛車，「我曾經歷過一下子極度樂觀、一下子極度絕望的狀態。」甚至一度閃過想要自我傷害的極端念頭，讓她深刻體悟到：「我很明白這種狀態如果發生在懷孕期間會很可怕。」

心疼母親遇無照密醫險喪命！至今仍需靠藥物苦撐

除了自身的健康危機，林依晨也回憶，母親曾因醫療疏失而在鬼門關前走一遭的驚險過往。她心痛回憶，媽媽當年因為誤信偏方，跑去給沒有執照的國術館師傅推拿，沒想到對方手法粗糙，竟當場導致母親的血管破裂剝離。那天深夜媽媽突然天旋地轉、嚴重暈眩，緊急被送往醫院急救。

▲林依晨透露，動完腦部手術後，賀爾蒙起伏之大，像坐雲霄飛車。（圖／記者徐文彬攝）

林依晨不捨地說，那時她和兄弟姐妹都還在唸國、高中，又是單親家庭，因此當時媽媽腦海中最恐懼的不是自己的安危，而是害怕萬一倒下了，「就再也沒有人能照顧小孩。」雖然挺過了致命危機，但這個後遺症至今仍如影隨形，媽媽現在每天都必須仰賴藥物來控制病情，讓她看了十分不捨。

產後接演窒息角色！嘆女性生子「失去部分自我」需空間療癒

當時她生產完才剛經過一段時間，林依晨就毅然決然接下《深度安靜》裡這個充滿陰影與壓抑的沉重角色。她坦言，女性在經歷生產的劇痛後，往往會面臨自我認同的剝奪感，因此在接演這類極具消耗性的角色時，她絕對無法像開關一樣說抽離就抽離，「我自己會需要一段完整的時間與空間來沉澱、療癒身心。」

《我可能》白叔變恐怖老爸！林依晨被嚇喊跳Tone 自嘲：回不去傻白甜

而《深度安靜》也是距離神劇《我可能不會愛你》多年後，林依晨與金士傑再度同台飆戲！當年那個溫暖慈祥的長輩「白叔」，這次在《深度安靜》中竟搖身一變，成了讓人不寒而慄的壓抑型父親。

▲林依晨與金士傑在《我可能不會愛你》多年後，再度同台飆戲 。（圖／記者徐文彬攝）

林依晨坦言角色的極大反差讓她直呼「超跳Tone」！她透露，金士傑為了維持角色那種讓人窒息的氛圍，在片場會刻意與大家保持著冰冷的距離感，但神奇的是，他同時又能兼顧前輩「敬業樂群」的溫暖面貌。看著金老師自如的「秒切換」神技，讓自認無法快速抽離情緒的林依晨深感佩服，直呼真的學到了一課。

靠想像力去體會不同生命



而現實生活中，雖然出身單親家庭，但與家人感情緊密的林依晨，這次要挑戰與父親極度疏離的黑暗角色，難度不可謂不大。對此，她大方分享了自己的入戲秘訣：「我覺得想像力可以帶領我們去體驗不同的生命。」

▲林依晨與金士傑在《深度安靜》父女關係緊張，但戲外感情則是亦師亦友。（圖／記者徐文彬攝）

平時就熱愛閱讀的她，會透過小說或故事中主角被不公平對待的委屈，提前讓自己沉浸到那種無助的狀態裡。至於近期接演的作品似乎都偏向成熟、陰暗的沉重路線？林依晨笑說其實並沒有特別挑選，只是剛好緣分到了就勇於嘗試。她更展現幽默本色，忍不住打趣自嘲：「現在回去演以前那種角色，可能觀眾也看不下去啦！」《深度安靜》全台上映中。

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